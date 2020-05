Localurile din Sfântu Gheorghe sunt pregătite să redeschidă terasele după o lungă perioadă de restricţii, în care mulţi proprietari s-au văzut nevoiţi să suspende cu totul activitatea şi să îi trimită pe angajaţi în şomaj tehnic.

La două luni după ce au întors scaunele cu susul în jos pe mese, majoritatea patronilor așteaptă cu nerăbdare ziua de luni, pentru a-i putea primi pe clienți.

Pandemia i-a afectat serios din punct de vedere financiar, dar majoritatea s-au adaptat și unii erau gata-gata să deschidă din 15 mai, însă n-a fost să fie.

Trei proprietari de localuri au fost de acord să stea de vorbă cu noi și să ne spună ce a însemnat pentru afacerile lor perioada în care au stat cu lacătele pe uşi, dar şi cum s-au pregătit pentru a-i întâmpina pe clienţi de la 1 iunie.

Simenfalvi Iustin, administratorul unuia dintre localurile preferate de clienții din Sfântu Gheorghe a fost nevoit să renunțe la aproximativ jumătate din mesele de pe terasă, iar cele rămase vor avea separatoare din plexiglas.

Clienţii au început deja să facă rezervări, iar în următorul weekend vor avea parte de o „petrecere de sfârșit de carantină”.

„Încet, încet ne pregătim. O să avem cam jumătate din terasă, am comandat nişte separatoare din plexiglas să încercăm să punem între mese, iniţial oricum vom lăsa oamenii să stea doar într-o parte a mesei, şi atunci este şi distanţa, plus acele separatoare, sperăm să fie bine. A anunţat şi primarul că ne va ajuta cu spaţiu în plus, înainte de spaţiile de parcare mai avem ceva spaţiu deci am putea să mai completăm cu câteva mese. Ca măsuri de protecţie: am cumpărat dezinfectanţi, vom pune la intrare dezinfectant pentru mâini, la baie, fiind spaţiu mic, vom avea afiş pe care vom scrie că accesul se face doar câte o persoană, pe rând (…) În privinţa paharelor, oricum le spălăm la temperatură foarte mare, sunt sterilizate foarte atent (…) Pentru primul week-end vom face o petrecere de End of quarantine, deja ne sună lumea pentru rezervări. Mă bucură şi toți abia aşteptăm să deschidem şi să începem să muncim. Ne adaptăm situaţiei şi încet, încet, încercăm să revenim la normal. Evident, nu va mai fi la fel”, ne-a spus Iustin, adăugând că norocul a făcut să aibă puşi „ceva bani” deoparte, sumă pe care acum a fost nevoit să o investească în reamenajarea terasei.

Pe terasa unuia dintre restaurantele cu vechime în municipiu, și printre favoritele clienților, clasicele meniuri au fost înlocuite cu tablete, astfel încât să poată fi dezinfectate imediat după utilizare. Numărul meselor va fi redus la aproximativ jumătate. Localul a oferit în ultima perioadă servicii de livrare la domiciliu, astfel încât clienții s-au putut bucura în continuare de preparatele culinare preferate.

„Surprizele sunt aşa cum le-am oferit şi până acum, va fi şi Ziua copilului (…) Comenzile se vor face de pe tablete, nu din meniuri, pentru că pot fi dezinfectate imediat, deci meniul nu se mai dă la masă ca să fie răsfoit. Rearanjăm, clienții se vor putea aşeza la o distanță de 2 metri pentru că vom dubla dimensiunea meselor. Deci, din 12 mese vom face 6, iar capacitatea va fi de cam 24 de persoane. Măsurile de protecție le avem din 18 martie: măşti, mănuşi, până acum am cheltuit cam 10.000 lei doar pe dezinfectanţi și pe tot ce trebuia, dar nu ne gândim deocamdată la pierdere, suntem încrezători. Poate la sfârşitul anului vom trage linie şi ne vom speria, dar până atunci suntem încrezători. Restaurantul este copilul meu, iar când vine vorba de copil nu socoteşti cât pierzi”, ne-a spus Istvan Tribel, patronul localului.

Alții mai așteaptă până să deschidă…

Nu toți patronii se grăbesc să își redeschidă terasele de la 1 iunie. Spre exemplu, Berszány Botond, proprietarul unui alt restaurant din municipiu ne-a spus că din cauza vremii capricioase, cel mai probabil localul se va redeschide spre sfârșitul săptămânii viitoare.

„Noi nu vom deschide terasa de 1 iunie, pentru că nici vremea nu permite, plouă, e foarte rece, aşa că mai aşteptăm să vedem cum va fi vremea şi cred că joi sau vineri vom deschide. Până atunci facem curăţenie, organizăm mesele cu distanţă de 2 metri între ele. Am achiziţionat un automat pentru igienizarea mâinilor pentru clienţi şi personalul nostru. Personalul din bucătărie şi chelnerii vor purta mască. (…) Mai mult ca sigur va trebui să renunţăm la câteva mese, trebuie să respectăm distanţa de doi metri deci cred că vom avea 30-40% pierdere în ceea ce priveşte locurile (…) În perioada asta am pierdut toată vânzarea, pe lună încasam cam 150-160.000 de lei. În prima fază, după ce s-a închis restaurantul, timp de 3 săptămâni am încercat să facem livrări la domiciliu, dar din păcate nu am avut destule comenzi şi am renunţat. Tot personalul a intrat în şomaj tehnic, toţi cei 20 de angajaţi”, ne-a povestit patronul.

Ministerul Economiei a publicat pe site-ul instituției detalii despre măsurile pe care trebuie să le respecte clienţii şi patronii teraselor şi plajelor începând cu 1 iunie, odată cu noua relaxare a restricţiilor.

Principalele măsuri de protecție a clienților pe terase:

– La intrare se va face un triaj observațional, iar accesul clienţilor cu simptome vizibile de infecție respiratorie va fi interzis;

– Operatorii economici din sectorul alimentației publice se vor asigura că la intrare și la grupurile sanitare există dispozitive cu produse biocide avizate, necesare dezinfectării mâinilor clienților, precum și informarea acestora cu privire la modul de utilizare;

– Se recomandă stabilirea de circuite cu sens unic, ce trebuie parcurse de clienți în interiorul terasei, astfel încât să se minimizeze contactele între clienți (exemplu: înspre și dinspre toaletă);

– Se va interzice transferul meniurilor, solnițelor, olivierelor și a altor obiecte, de pe o masă pe alta. Acestea vor fi dezinfectate după plecarea clienților de la o masă și, unde este posibil, se vor folosi meniuri de unică folosință;

– Se asigură că la servirea mesei personalul va purta mască și mănuși, iar mănușile utilizate la servire nu vor fi utilizate la pregătirea mesei;

– Se interzice consumul de produse în picioare, pentru a minimiza circulația clienților în interiorul terasei;

– Se stabilește un număr de maxim 4 clienți care pot ocupa o masă, cu condiția respectării unei distanțe de 1,5 metri între persoane, excepție de la această regulă fac membrii aceleiași familii, care au același domiciliu;

– Se asigură respectarea unei distanțe de minimum 2 metri între ocupanții meselor alăturate;

– Ocuparea locurilor se va face cu rezervare anterioară, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea în unitate și să se faciliteze ancheta epidemiologică în cazul apariției unui caz de îmbolnăvire între clienții localului;

– Va exista, totodată, un registru de evidență a rezervărilor clienților, astfel încât în cazul apariției un caz de îmbolvnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul clienților unității de alimentație, să existe date concrete pe baza cărora să se poată efectua ancheta epidemiologică;

– Se asigură că se efectuează dezinfecția meselor, după fiecare client/grup, cu produse biocide care necesită un timp minim de contact, avizate de Comisia Națională pentru Produse Biocide.