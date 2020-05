Un „mini-spital” modular, dedicat urgențelor SARI (infecţii respiratorii acute severe – n.red.), ar urma să fie construit în curtea Spitalului Județean de Urgență din Sfântu Gheorghe până la finalul lunii iunie, dacă situația epidemiologică va permite reorganizarea activității medicale în vederea transformării clădirii principale, în care actualmente sunt tratate cazurile confirmate, în zonă non-Covid-19.

Managerul Spitalului, Andras-Nagy Robert, a precizat că unitatea va dispune, printre altele, de punct de triaj epidemiologic, zone de tratament separate pentru pacienții confirmați și pentru cei suspecți Covid-19, dar și de circuite separate pentru pacienți și personalul medical.

„Următorul pas, și sperăm că până la sfârşitul lunii iunie şi cifrele ne vor permite, de dorim să facem o reorganizare. Marți am luat două decizii importante, iar una este cea referitoare la asistenţa medicală de urgență. Vom înființa în cursul lunii următoare un post de urgenţă – o construcţie modulară în curtea spitalului, destinată urgenţelor SARI, adică doar pentru urgențele suspecte, respectiv pozitive Covid (…) Ţinta este ca până la sfârşitul lunii, dacă cifrele ne vor permite, să deschidem şi celelalte clădiri, iar clădirea principală, unde în momentul de față își au locul secţia de Boli Infecţioase şi Terapia Intensivă pentru pacienții Covid, să devină non-Covid. Adică să facem cele 2-3 circuite în vederea separării pacienţilor şi pentru a da posibilitatea ca aceștia să fie trataţi în condiţii de siguranţă”, a explicat Andras-Nagy Robert.

Acesta a mai precizat că unul dintre obiective, după realizarea clădirii modulare, este acela de a muta secţia de Boli Infecţioase într-o clădire separată, de dimensiuni mai reduse, dar care să asigure circuite separate pentru pacienţi și personalul medical.

Tot la capitolul „reorganizare”, odată cu transformarea clădirii principale în zonă non-Covid, managerul spitalului speră ca până la mijlocul lunii iunie să poată fi rezolvată și problema vestiarelor, întrucât în prezent personalul medical care tratează pacienții suspecți și testați pozitiv, utilizează cabinetele medicale în acest scop.

„O altă chestiune importantă este rezolvarea în scurt timp a vestiarelor personalului medical care a desfăşurat și desfășoară activitate în clădirea principală. În momentul de faţă cabinetele medicale au şi această destinaţie, de vestiare pentru personalul nostru care lucrează în această clădire. Am creat un flux întreg de îmbrăcare şi dezbrăcare în combinezoane, am confecţionat la începutul lunii aprilie peste 2.000 de echipamente de lucru, care să fie puse la dispoziția personalului, să fie purtate sub combinezoane. A trebuit organizat fluxul respectiv pe care va trebui să îl scoatem din această clădire, motiv pentru care urmează ca până la mijlocul lunii iunie să achiziționăm și să asigurăm posibilitatea ca personalul să se poată dezbrăca și îmbrăca în vestiare. Deja am identificat niște fonduri de la o fundație, și vom semna contractul de finanțare”, a mai spus Andras-Nagy Robert.

Miercuri, la Spitalul Județean de Urgență din Sfântu Gheorghe se aflau internate 37 de persoane, dintre care 35 testate pozitiv pentru Covid-19 și două cu suspiciune.

De la începutul pandemiei, la nivelul județului au fost confirmate 229 de cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2.