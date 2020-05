Mandatele tuturor directorilor caselor de asigurări de sănătate județene au încetat ca urmare a modificărilor legislative făcute de Guvern în ultimele două săptămâni.

Președintele CAS Covasna, Dragoș Tatu, a precizat că până la organizarea concursului pentru ocuparea postului, va asigura interimatul în funcție.

„Nu este corect spus cuvântul <<demis>>. Este vorba despre o modificare legislativă a statutului Casei Naționale, care a început să producă efectele din data de 19 mai. În urma acestei modificări, într-adevăr, contractile de management au fost încetate la nivel national. Prin ordin al președintelui Casei Naționale, în fiecare județ a fost delegată o persoană care îndeplinește condițiile. În județul nostru, ordinul este pe numele meu, am fost împuternicit în continuare. Nu este un ordin cu durată prestabilită, dar la un moment dat se va organiza concurs, probabil peste 35-40 de zile. Până la ocuparea postului prin concurs, deocamdată este în vigoare acest ordin. Și până acum am avut un contract de management, pentru că și persoana care este delegată semnează un contract de management și are de îndeplinit indicatorii stabiliți prin legislație. Deci tot delegat am fost din 2015 și până acum”, a explicat directorul CAS Covasna.

Întrebat dacă se va înscrie la concursul pentru ocuparea funcției, acesta a declarat: „Vom vedea, deocamdată am alte priorități”.

Dragoș Tatu a fost numit în funcția de președinte al CAS Covasna în data de 30 septembrie 2015 printr-un Ordin al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, și mai avea aproape 4 luni până la încetarea de drept a mandatului.

CNAS are o nouă metodologie privind organizarea concursului pentru posturile de directori generali ai caselor de asigurări de sănătate.

Potrivit ordinului semnat de președintele CNAS, Adela Cojan, ocuparea funcțiilor de director general al CNAS, precum și directori generali ai caselor de asigurări de sănătate județene, a municipiului București și Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești se face prin ”concurs pentru un mandat de 4 ani sau prin delegare pe o perioadă determinată”.

Concursul constă într-o probă scrisă și un interviu.

Nu pot ocupa posturi de directori persoanele care sunt asociate/acționari ai furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, precum și titulari ai contractelor de furnizare de astfel de servicii cu casele de asigurări.

Noua metodologie a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare marți, 19 mai.

Foto: covasnamedia.ro

Sursa: Realitatea de Covasna