Epidemia de coronavirus i-a afectat serios pe angajații din domeniul HoReCa, cei mai mulți patroni fiind nevoiți să pună lacătele pe uși și să trimită angajații în șomaj.

La exact două luni de la Ordonanța Militară prin care s-a dispus suspendarea activității de servire și consum a produselor alimentare și băuturilor alcoolice în restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, autoritățile au anunțat că terasele din România se vor deschide de la 1 iunie, cu respectarea anumitor recomandări, iar restaurantele și plajele se vor deschide de la 15 iunie.

Vestea vine ca o gură de aer proaspăt pentru antreprenorii din industria ospitalieră care în ultima perioadă au făcut eforturi să supraviețuiască.

Câțiva proprietari de restaurante, pizzerii și fast-food din județul Covasna au vorbit în cadrul unor interviuri prezentate pe platforma Visit Covasna, despre modul în care le-au fost afectate afacerile de la începutul epidemiei de coronavirus.

Proprietarul restaurantului Csíra din Sfântu Gheorghe, Csikós Hunor, a declarat că închiderea localurilor i-a luat pe nepregătite, mai ales că localul și-a începuut activitatea în luna decembrie, iar proprietarii se bazau pe sezonul cald pentru a „accelera” creșterea veniturilor.

„Am rămași surprinși. Nu am crezut niciodată că ni se poate întâmpla așa ceva. Întrucât ne-am început activitatea doar acum iarna, pe secțiunea de prânz, la începutul lunii decembrie, ne bazam cu adevărat pe sezonul de primăvară pentru a accelera puțin lucrurile. Cu toate acestea, această pandemie globală a făcut lucrurile un pic dificile pentru noi, dar nu avem de ales, trebuie să ne adaptăm la noua situație (…) După ce ne-am reîncărcat bateriile, am planificat partea de livrare, pentru că a trebuit să facem ceva. Deci, ne-am adaptat la situație și am început să lucrăm la livrare și am reușit să o începem (…) Situația noastră este destul de unică, deoarece noi nu avem chelneri, avem doar personal de bucătărie. (…) Este mai dificil să lucrezi cu mască și în mănuși. Am fost nevoiți să luăm măsuri ciudate, de exemplu, înainte de a intra în bucătărie, trecem printr-o tavă de dezinfectare, iar ambalajul alimentelor importate în bucătărie trebuie de asemenea dezinfectate complet. A fost greu să ne obișnuim să pășim în ea și să ne dezinfectăm. Dar a trebuit să introducem și alte reguli”, a povestit patronul restaurantului într-un interviu pentru Visit Covasna.

Proprietarul unui fast-food din municipiu, Bunta Álmos, spune că cifra de afaceri a scăzut semnificativ odată cu măsurile impuse pe durata stării de urgență, astfel că a fost nevoie de o „reprofilare” pentru a putea satisface nevoile cât mai multor clienți.

„Pot spune că schimbarea este semnificativă. Indicatorii noștri au scăzut, așa că a trebuit să-i facem pe oameni să înțeleagă că aceasta este o situație specială pentru noi toți, atât pentru angajat, cât și pentru antreprenor. Am remodelat complet bucătăria, ne-am gândit cum am putea veni cu și mai multe meniuri, cum am putea îmbunătății cele actuale, pentru a supravețui (…) Am luat măsuri pentru a ne conforma diferitelor cerinței de igienă. Purtăm măști de față în timpul lucrului, ceea ce ne îngreunează treaba, oricum fiind destul de greu să lucrezi într-o bucătărie, din cauza mediului cald. Ne dezinfectăm constant, ceea ce face ca pielea mâinilor să e usuce tot timpul. Față de situația normală, punem acum și mai mult accent pe schimbarea hainelor de stradă, ne schimbăm toate hainele începând cu pantofii, înainte de a intra în bucătărie și de a intra în contact cu mâncarea. Cred că suntem printre primii la nivel de oraș care am luat și alte măsuri. Avem un POS mobil pe care curierul nostru îl poartă întotdeauna, oferind astfel oportunitatea, celor care doresc să plătească cu cardul, atunci când mâncarea este livrată la domiciliul lor”, a explicat proprietarul Eleven Street Food, Bunta Álmos.

Domokos Norbert, proprietarul Piedone Pizza & Doner din stațiunea Covasna, care administrează și o pensiune, spune că vânzările au scăzut la 30-40 % din cauza faptului că în ultima perioadă au fost făcute doar livrări la domiciliu. Restaurantul în sine și casa de oaspeți și-au oprit complet activitatea, fiind închise în această perioadă.

„Ceea ce ne-au cerut autoritățile, noi am îndeplinit. Mănuși, mască și spălat pe mâini. Suntem mult mai atenți la igienă. Și livrarea a fost organizată cu atenție, astfel curierul este pregătit ca după fiecare livrare să se spele pe mâini. Mâncarea care urmează să fie livrată este dusă din bucătărie într-o altă cameră iar curierul preia comanda din sala respectivă, deci lumea din afară nu se întălnește cu cea din bucătărie. Cu cei care lucrează în bucătărie procedăm la fel, ei se schimbă într-o sală și așa intră după aceea în bucătărie, deci nu intră cu hainele purtate afară. Eu am o atitudine foarte pozitivă în legătură cu aceste lucruri, în orice rău există și puțin bine. Sunt sigur că vom învăța să trăim și cu asta și că vom găsi și oportunități. Sigur va fi bine, eu simt că de acum încolo va fi din ce în ce mai bine”, a declarat Domokos Norbert pentru site-ul Visit Covasna.

Lukács Covaciu Cristina, care administrează Belly Food Târgu Secuiesc – un restaurant specializat pe hamburgeri și sandviciuri handmade, spune că vestea închiderii localurilor i-a șocat, atît pe ea, cât și pe angajați.

„La început, am rămas șocați la aflarea veștii. Așadar, primele două săptămâni au fost destul de înspăimântătoare, dar a trebuit să depășim această situație. Am avut livrare și până acum, deci nu a fost ceva neobișnuit pentru clienții noștri. Ceea ce a trebuit să facem a fost să reducem puțin programul de funcționare. Din fericire, colegii noștri au fost foarte dinamici și deschiși, astfel încât ca aceste schimbări să meargă cât mai bine. Prima oară am introdus opțiunea de plată cu cardul pentru a minimaliza contactul cu clienții. Utilizarea mănușilor și a măștilor reprezintă un lucru de bază pentru noi. Dezinfectăm foarte mult. Cu siguranță dorim să ne protejăm clienții dar și să avem grijă unii de alții. Sperăm că, ce a fost mai greu a trecut și că o să-i putem vedea pe clienții noștri la mese cât de curând”, a spus proprietara restaurantului.

Secretarul de stat responsabil cu turismul în Ministerul Economiei, Răzvan Pârjol, a declarat că măsurile de distanțare fizică pentru terase, restaurante și plaje au fost stabilite cu patronatele din sector încă din 24 aprilie, iar ministrul Sănătății și cel al Economiei au emis un ordin comun care conține recomandări privind măsurile necesare de igienă și distanțare după reluarea activității.