Câștigătoarea celei de a doua ediții a concursului de talente pentru persoane cu dizabilități, organizat în luna martie de către Fundația „United by Music”, suferă de boală autoimună care îi distruge treptat creierul, îi afectează memoria și îi îngreunează mișcările, fiindu-i afectați și mușchii.

La doar 36 de ani, Kádár Zsuzsanna din Sfântu Gheorghe a fost diagnostizată în urmă cu 8 luni cu Adrenoleucodistrofie, o boală rară care îi distruge treptat creierul, nerv cu nerv, iar simptomele sunt simimilare depresiei și demenţei juvenile, însă cauzele sunt neurologice.

„A uitat aproape totul, mai puțin muzica. Zsuzsanna Kadar este câștigătoarea show-ului de talente dedicat persoanelor speciale, organizat de către Fundația United by Music în martie. În cadrul evenimentului ea a impresionat juriul cu talentul său de a cânta la vioară (…) Catastrofa, în cazul ei, se numește adrenoleucodistrofie, o boală foarte rară care, în cazul femeilor, se instalează după 35 de ani. (…) Boala nu îi șterge doar memoria, nu îi afectează doar creierul, ci și mușchii, îi îngreunează mișcările. Medicii spun că numai 15 persoane din Europa au boala asta (…) Boala poate fi doar încetinită. Zsuzsa are nevoie de încă un examen clinic, dar care, spune mama ei, costă 8.500 de lei, pentru ca medicii să afle cât a evoluat distrugerea și ce efecte are asupra ei”, transmit reprezentanții Fundației „United by Music” într-un comunicat de presă.

Kádár Zsuzsanna a terminat Liceul de Arte, apoi a urmat Facultatea de Muzică la Universitatea Transilvania din Brașov. A predat muzică la Liceul de Arte „Plugor Sandor” din Sfântu Gheorghe și a cântat la Filarmonica din Brașov, apoi cu Orchestra de Cameră a Filarmonicii din Miercurea Ciuc.

Pentru că talentul nu cunoaște dizabilitate, iar muzica poate fi cel mai frumos leac pentru un suflet rănit, persoanele care doresc și pot să o ajute pe femeie să își poată urma pasiunea cât mai mult timp posibil, pot face donații în lei, cu mențiunea „Zsuzsa”, în contul deschis de Fundația „United bu Music” la Banca Transilvania:

SWIFT COD BTRLRO22

IBAN: RO39BTRLRONCRT0433367601