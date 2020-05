Un laborator de biologie moleculară ultramodern, care va ajuta la diagnosticarea COVID-19, dar şi a altor afecţiuni medicale, va fi pus în funcţiune săptămâna aceasta la Sfântu Gheorghe. Aparatura, în valoare de 100.000 de euro, a fost donată Spitalului Judeţean de Urgenţă din municipiu de către o firmă austriacă şi, potrivit managerului instituţiei, este cea mai modernă din regiune.

„Prin această investiţie, spitalul poate să se mândrească pentru faptul că are, cel puţin în zona noastră, cel mai performant laborator, din două puncte de vedere: primul, aparatura, respectiv spaţiul în care se află amplasată, care a fost realizat în concordanţă cu directivele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în ceea ce priveşte normele de biosiguranţă în laboratoare. Noi am realizat acest laborator care respectă normele de biosiguranţă de nivel 2 (…) În zona noastră este singura instituţie publică ce are acest tip de laborator. În ceea ce priveşte aparatura, ţinta noastră a fost în tot procesul de lucru de Real Time PCR să excludem şi să minimizăm eroarea umană. Din acest motiv, aparatura este complet automatizată, majoritatea proceselor de lucru sunt făcute de roboţi de laborator, doar în partea de pregătire a probelor intervine lucrul manual (…), restul este automatizat (…) Ne-am gândit şi la momentul actual şi la viitor, în sensul de a răspunde şi de a aduce mai aproape de cetăţenii judeţului posibilitatea de diagnosticare şi în cadrul spitalului pe timpul pandemiei sau pe timpul acţiunii acestui virus SARS-CoV-2, de a face cât mai rapid şi de a face cât mai sigure aceste teste (…), dar şi de a realiza un laborator care să poată să răspundă şi necesităţilor viitoare ale spitalului (…) Laboratorul este cel mai modern din regiune, nici Braşovul nu are aşa ceva, aşa de performant, ca să se respecte aşa de bine circuitele”, a declarat, marţi, managerul Spitalului Judeţean, Andras Nagy Robert, în cadrul unei conferinţe de presă online.

Potrivit acestuia, laboratorul, care poate efectua 48 de probe în trei ore, va funcţiona începând de joi şi urmează a fi omologat şi acreditat de către Institutul Naţional de Sănătate şi Ministerul Sănătăţii.

„În momentul de faţă aceste teste încă nu sunt decontate de Casa de Asigurări, dar, probabil că pe viitor, în momentul în care se vor modifica normele la contractul-cadru, şi aceste teste vor intra în categoria aceea de testele de laborator care vor fi decontate. În momentul de faţă singura posibilitate de decontare este de a participa şi de a fi incluşi în Programul Naţional de Testare (…) Sperăm că începând din iunie o să fim şi noi pe această listă de unităţi acreditate să facă aceste teste (…) Mâine deja o să înceapă trainingul personalului, iar practic primul test făcut în acest laborator va fi joi dimineaţă, în afara acestui program”, a mai spus Andras Nagy Robert.

Directorul medical al spitalului, dr. Roşu Matyas, a menţionat că aparatul va putea fi folosit şi pentru diagnosticarea altor boli, cum ar fi hepatite, boala Lyme, boli hematologice şi oncologice.

„Mă bucur foarte mult pentru acest aparat minunat şi îl consider un aparat al viitorului (…) Eu mă gândesc la viitor, la era post COVID, când ne va ajuta să identificăm multe, foarte multe alte boli, pentru că în afară de SARS-CoV, sunt alte zeci, sute de virusuri. De asemenea, putem testa pentru diferite tipuri de hepatite (…) sau pentru diferite virusuri ale gripei (…) E foarte important să putem diferenţia la un bolnav infecţios dacă este infectat cu un virus sau are o infecţie bacteriană, pentru că tratamentul este complet diferit. Avem din ce în ce mai multe cazuri de boală Lyme, post muşcătură de căpuşă, care poate determina nişte simptome tare ciudate şi deosebite şi foarte greu e fără un asemenea aparat să diagnosticăm această boală (…) Se pot face teste nu doar din acest extrudat naso-faringian, cum facem pentru SARS-CoV, se poate testa inclusiv din lichidul cefalorahidian, din sânge, din ser, vom putea diagnostica mult mai bine, mult mai corect, să tipizăm anumite boli hematologice de care depinde tratamentul corect, vom putea diagnostica diferite boli oncologice (…) Pentru acest lucru mă bucur eu foarte mult pentru acest aparat”, a declarat dr. Roşu Matyas.

Conducerea spitalului a mai menţionat că testele făcute în acest laborator vor fi mai ieftine decât cele făcute în laboratoarele private, estimând că vor costa în jur de 160 de lei, faţă de 200 de lei, cât este nivelul de referinţă de decontare stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Tamas Sandor, a mulţumit firmei care a donat aparatura, menţionând că instituţia a alocat 300.000 de lei Spitalului Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe, din care 180.000 de lei pentru amenajarea laboratorului şi 120.000 de lei pentru achiziţionarea a 1.000 de teste pentru depistarea noului coronavirus.

Laboratorul va funcţiona la parterul unui bloc din cartierul Gării din Sfântu Gheorghe, unde mai există şi alte cabinete medicale.

Linia de laborator a fost donată de compania austriacă HS Timber Productions, care deţine mai multe fabrici de prelucrare a lemnului în ţara noastră, printre care şi în judeţul Covasna, potrivit AGERPRES.