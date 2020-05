Beneficiarii de ajutor social din Ozun au fost puși la treabă de Primărie. Saci întregi de gunoaie au fost adunați în ultimele zile, într-o acțiune de igienizare a zonelor verzi, coordonată de Poliția Locală.

Primarul comunei Ozun, Raduly István, îi îndeamnă pe cetățeni să facă sesizări legate de poluarea mediului, atunci când observă astfel de situații.

„Acum două săptămâni s-a strâns gunoiul aruncat în albia majoră a Râului Negru, ieri s-au colectat resturile menajere lăsate de excursionişti în zona podului Heveder, situat la marginea drumului comunal 27, spre Lisnău Vale. Gunoiul strâns a fost transportat de către angajaţii Primăriei. Este datoria noastră să protejăm mediul în care trăim! Sesizări legate de poluarea mediului înconjurător pot fi făcute la numărul de telefon 0754 073 972”, a scris edilul într-o postare pe Facebook.

Nesimțirea anumitor persoane își lasă amprente asupra mediului înconjurător și în alte localități din județ.

În urmă cu câteva zile, o tânără din Întorsura Buzăului a adunat mormanele de gunoaie aruncate de persoane necunoscute într-o pădure din Brădet.

Comisarul-șef al Gărzii de Mediu Covasna, Lucian Cândea ne-a precizat că numai în primele luni ale acestui au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 51.500 lei, comparativ cu anul 2019 când s-au aplicat amenzi în valoare totală de 59.000 lei.

La rândul său, acesta îi roagă pe cetățenii care găsesc deșeuri abandonate să anunțe în primul rând Garda de Mediu sau primăria de care aparține zona, pentru a se demara imediat verificări și a fi igienizată zona.

„Eu nu înțeleg de ce oamenii care găsesc astfel de depozite pun pozele pe Facebook în loc să ne anunțe pe noi. Să facă o sesizare sau să pună și coordonatele GPS când fac postarea și ne luăm după ele. Așa, se distribuie poze care pot fi de anul acesta sau de anul trecut (…) Ne facem treaba imediat dacă suntem anunțați că s-a găsit o zonă cu deșeuri abandonate (…) Îi rugăm pe cetățenii care găsesc astfel de depozite de gunoaie, să ne indice locația exactă, pentru că dacă ni se spune că e undeva în zona Brădet, în pădure, putem căuta două zile și să nu găsim. Deci, să facă sesizare la primării, sau către noi, pentru că în cazul unor abandonări de deșeuri prima dată facem un control comun cu cei de la primării”, ne-a spus cms. șef Lucian Cândea.

Potrivit acestuia, amenzile pentru nerespectarea legii protecției mediului au fost majorate, astfel că persoanele fizice riscă sancțiuni de la 3.000 lei la 6.000 lei, iar persoanele juridice amenzi de la 20.000 la 40.000 lei.

„În 2020 am aplicat 5 sancțiuni în valoare de 51.500 lei pentru abandonarea și arderea deșeurilor, iar de la începutul acestui an, am aplicat 7 sancțiuni și două avertismente în valoare de 59.000 lei. Anul trecut au fost sancționate mai multe persoane juridice. S-au mărit și sancțiunile pe Legea 211/2011, pentru persoane fizice se aplică de la 3.000 la 6.000 de lei, iar pentru persoane juridice de la 20.000 la 40.000 lei. Au fost sancționate și primării, atât anul acesta, cât și anul trecut. Continuăm acțiunile, am avut acțiuni și împreună cu Prefectura și Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna pe cursurile de apă, am finalizat controlul, iar SGA trebuie să trimită către Prefectură măsurile, urmând ca Prefectura să le trimită către primării ca să se facă igienizarea cursurilor de apă. Am verificat 27 de cursuri de apă”, a mai explicat șeful Gărzii de Mediu Covasna.

Cei care cunosc zone din județ unde au fost abandonate deșeuri, sunt încurajați să sesizeze Garda de Mediu Covasna la numărul de telefon: 0267 318 054, cu precizarea că fiecare sesizare este confidențială.

Foto: Raduly Istvan/Facebook