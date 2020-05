Președintele Camerei de Comerț și Industrie (CCI) Covasna, Edler András-György, este de părere că va mai trece cel puțin un an până când turismul își va reveni după pandemia de coronavirus, iar pe termen mediu, efectele negative asupra economiei țării vor fi majore.

Acesta este de părere că populația va reveni cu greu la „normalitate”, chiar și după ridicarea restricțiilor impuse de autorități pentru prevenirea răspândirii coronavirusului.

„La momentul de față deja avem foarte multe informații față de februarie sau de începutul lunii martie, când toată lumea era speriată de un inamic nevăzut și nu știam care sunt efectele (…) Și dacă mâine ar vei premierul și ar zice: am ridicat toate restricțiile, viața merge înainte! oamenii sunt speriați și va trebui să treacă cel puțin jumătate de an sau un an pentru ca lucrurile să revină la normal, lucru care are implicații asupra bunui mers al economiei, al încasărilor firmelor, plăților de impozite și taxe (…) O să ajungem să murim de foame, nu de virus, dacă mai ține starea de incertitudine mult, pentru că nu se poate susține un astfel de sistem în care fiecare stă acasă. Până când putem susține economic astfel de măsuri?”, a spus președintele CCI Covasna, Edler András, într-o veideoconferință de presă.

Potrivit acestuia, turismul este unul dintre cele mai vulnerabile domenii, întrucât „nu este esențial”, iar teama pe care populația o are față de infecția cu virusul SARS-CoV-2 va avea efecte și după încetarea pandemiei.

„Turismul este un domeniu foarte vulnerabil tocmai pentru că nu este un domeniu esențial, ceea ce însemnă că oamenii nu trebuie să călătorească, și atunci, oamenii vor sta cu frică și atunci când vor avea posibilitatea să circule, când se vor ridica restricțiile. Nu vor dori să meargă în excursii, să călătorească cu avionul și așa mai departe. Turismul va avea de suferit de pe urma acestei pandemii, nu doar acum, dar cel puțin pe termen mediu”, a mai spus Edler András.

Zilele trecute, într-o postare pe Facebook, primarul orașului Covasna, Gyerő József preciza că localitatea a fost puternic afectată din punct de vedere social şi economic în contextul pandemiei, printre cele mai mari probleme numărându-se faptul că foarte mulţi localnici au rămas fără locuri de muncă după încetarea activităţii turistice, iar încasările la bugetul local au scăzut considerabil.

Acesta a declarat că structurile de cazare turistică, împreună cu Spitalul de Cardiologie din localitate, asigurau aproape 1.000 de locuri de muncă, dar o mare parte dintre angajaţi au fost trimişi în şomaj după închiderea unităţilor de cazare şi tratament, iar lipsa turiştilor a afectat indirect şi salariaţii din alte domenii, cum ar fi alimentaţie publică sau transporturi.