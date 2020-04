Cazurile ginecologice urgente și avorturile la cerere vor fi soluționate, începând de luni, în clădirea veche a Spitalului Județean de Urgență din Sfântu Gheorghe, unde au fost amenajate două încăperi pentru tratarea gravidelor.

Două grupe a câte 3 medici vor lucra în ture de câte 24 de ore, iar conducerea spitalului a reorganizat circuitele astfel încât cazurile suspecte și cele testate pozitiv pentru coronavirus, să nu se intersecteze cu cele non-Covid.

„Începe activitatea în ambulator, respectiv în spital, în ceea ce privește patologia de Obstetrică-Ginecologie. De luni, dr András Pál este coordonatorul activității de la maternitatea Covid-19 din cadrul spitalului. Începând de vineri pornește activitatea spitalicească la patologia de Obstetrică-Ginecologie (…) Începând de luni, din 4 mai, o să pornim activitatea ambulatorie în cabinetul de Obstetrică – Ginecologie care, ca și locație, va fi în clădirea spitalului vechi, cu circuite separate și sigure pentru personalul medical și pacienți, ca să fie asigurat un circuit funcțional în vederea limitării răspândirii infecției cu virusul SARS – CoV-2”, a explicat András-Nagy Róbert, managerul spitalului, într-o conferință de presă online susținută joi.

Potrivit acestuia, femeile însărcinate și cele care doresc să facă avort au la dispoziție numărul de telefon: 0738 772 733, la care se pot programa începând de luni, urmând să treacă printr-un triaj epidemiologic.

Activitatea va fi coorodnată de medicul primar obstetrician-ginecolog, dr. András Pál, care în urmă cu o lună a fost testat pozitiv pentru coronavirus, după întoarcerea dintr-o excursie în Austria.

Potrivit acestuia, 7 medici vor lucra în două ture de 24 de ore, iar consultațiile vor fi făcute din 30 în 30 de minute, pe baza programărilor.

„Am reușit să reorganizăm secția de Obstetrică-Ginecologie, astfel încât am reușit să realizăm două circuite: unul pentru pacienții Covid-pozitiv și suspecți, și altul pentru urgențele majore de Obstetrică. Ne-am gândit că sunt situații când Salvarea nu are timp să transporte pacienta la cel mai apropiat spital, la Târgu Secuiesc sau Brașov, astfel că putem primi urgențele majore când chiar este nevoie de o intervenție cât mai rapidă. Am făcut această organizare la comanda ministrului Sănătății, a fost o adresă, (…) pentru urmărirea gravidelor și întreruperea sarcinilor, la cerere. În clădirea veche a spitalului, care este zonă non-covid, am amenajat două încăperi – una pentru urmărirea gravidelor, unde se face ecografie, eventual CTC, și alta pentru întreruperea sarcinilor, la cerere. Cu ocazia asta facem și depistarea unor cazuri pozitive, pentru că gravidele vor trece printr-un triaj epidemiologic (…) Vor fi două grupe de câte 3 medici care vor lucra câte 24 de ore, astfel reușim să evităm contactul între cele două grupe. Medicul care este delegat în Ambulatoriu va lucra o săptămână, iar înainte de a intra în program va fi testat”, a explicat medicul specialist.

Reamintim că secțiile Obstetrică-Ginecologie, Neonatologie şi Blocul de naşteri au fost plasate în carantină în data de 22 martie, cu tot cu pacienţi şi angajaţii aflaţi la lucru, după confirmarea primului caz de Covid-19 în rândul personalului medical. Ulterior, testele au confirmat prezența virusului și în cazul altor 4 medici.

În ultimele săptămâni, întreg personalul medical a fost testat pentru coronavirus, iar conducerea spitalului declara săptămâna trecută că 67 dintre cei peste 1.000 de angajați au fost testați pozitiv.

Medicul primar obstetrician-ginecolog dr. András Pál, care va coordona activitatea secției de Obstetrică-Ginecologie, este unul dintre cei 5 medici testat pozitiv în luna martie.

La vremea respectivă, alături de o parte dintre colegii săi, în urma unei solicitări din partea primarul Antal Árpád ca personalul testat pozitiv să își anunțe numele în mod public, pentru a nu se lăsa loc de speculații în mediul online, dar și pentru a elimina temerile locuitorilor și a restabili încrederea comunității, specialistul a confirmat printr-o postare pe Facebook că a fost infectat, iar ulterior și alți colegi de ai săi, aflați în aceeași situație, au ieșit public și au confirmat că au fost testați pozitiv pentru coronavirus.