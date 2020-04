Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna a lansat, miercuri, sesiunea de depunere a proiectelor pentru ajutorul de minimis, acordat de către Primăria Sfântu Gheorghe firmelor din municipiu, anunțând totodată și o serie de modificări în favoarea beneficiarilor.

Programul, care se derulează deja de mai bine de 5 ani, vizează rambursarea unei părți din impozitul pe clădiri aferent anului în curs pentru IMM-urile care își au sediul în municipiul Sfântu Gheorghe.

Edler András-György, președintele CCI Covasna, a precizat că din acest an firmele vor putea deconta aproape toate cheltuielile, inclusiv cele cu sistemele de supraveghere.

Printre modificările aduse programului se numără și cea prin care firmele care au angajați cu dizabilități pot beneficia de decontarea cheltuielilor cu abonamentele pentru serviciile de transport public, dar și a serviciilor, mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar; decontarea cheltuielilor pentru protejarea obiectelor de proprietate industrială, sau decontarea dobânzilor aferente creditelor.

„Am dat drumul programului de minimis, (…) am introdus nişte modificări la partea de cheltuieli care pot fi decontate (…) O solicitare venită din partea persoanelor cu dizabilităţi, a firmelor care au astfel de salariaţi, și care au cerut să fie posibiliă decontarea cheltuielilor cu abonamentele de transport public a acestor persoane (…) Am introdus inclusiv posibilitatea de a fi decontate cheltuielile cu achiziţia de consumabile de birou, necesare desfăşurării activităţii solicitantului, am precizat pentru că nu era foarte clar pentru toată lumea, că inclusiv sistemele de supraveghere se pot deconta în cadrul acestui program. Am făcut o modificare care până la urmă permite ca orice cheltuială făcută în interesul activităţii întreprinzătorului să fie decontată în această schemă. S-a introdus în program posibilitatea de a se deconta cheltuielile cu protejarea obiectelor de proprietate industrială: mărci comerciale sau brevete de invenţii. Am adus o precizare în ceea ce priveşte decontarea dobânzilor aferente creditelor sau leasing-ului, o precizare făcută pentru prevenirea posibilelor încercări de fraudare a programului, pentru că teoretic putea veni oricine cu un contract de credit, să fi dat bani împrumut firmei, la o dobândă foarte mare, şi să ceară ca dobâna să fie decontată. Am precizat că doar dobânda aferentă creditelor de la bănci sau instituții financiare nebancare intră în acest program”, a explicat președintele Cci Covasna.

Potrivit acestuia, programul se derulează în două etape: respectiv depunerea cererii de finanțare și etapa în care solicitantul primește suma, condiția fiind ca întreprinzătorul să poată face dovada plății tazelor și impozitelor aferente anului în curs.

„După ce întreprinzătorul plăteşete impozite către Direcţia de Impozite şi Taxe locale, vine cu o solicitare către noi, cu o cerere de finaţare (…) Noi verificăm, aprobăm această sumă, iar după ce întreprinzătorul a cheltuit sumele respective vine cu documentele justificative, urmând ca Primăria să îi vireze în cont banii respectivi (…) Ca să le fie mai uşor solicitanţilor să parcurgă programul, au fost vreo 5 modificări la programul inițial (…) Singurul lucru pe care trebuie să îl facă întreprinzătorul, în afară de descărcarea și completarea pe proprie răspundere a unor formulare de pe site-ul nostru, este să meargă și să ceară de la Direcția Finanțelor Publice o adeverință că și-a plătit impozitele și taxele pe anul 2020”, a mai excplicat Edler András.

Cererile de finanțare pot fi depuse în perioada 28 aprilie – 23 octombrie 2020, între orele 8:00 – 14:30, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Covasna (Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 17).

Persoanele interesate pot afla mai multe informații accesând link-ul: https://www.ccicv.ro/ajutor-de-minimis-2020.html