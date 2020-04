Toate persoanele care vor fi testate pozitiv pentru coronavirus, indiferent că sunt asimptomatice, vor fi internate în spital până la negativarea rezultatelor, conform protocoalelor stabilite de Ministerul Sănătății la nivel național.

Andras-Nagy Robert, managerul Spitalului Județean de Urgență din Sfântu Gheorghe, a explicat marți, într-o videoconferință de presă, că ideea internării tuturor pacienților cu rezultate pozitive a fost luată în discuție încă de săptămâna trecută.

„Pacienții care de acum înainte vor fi testați pozitiv vor fi internați, iar condițiile de externare depind de multe (…) Nu se internează toată lumea, cine are testul de control cu rezultat pozitiv va fi internat, dacă are testul negativ, șansa este mai mare ca și al doilea test să fie negativ. Deci, procedura de internare prevede că dacă am primul test pozitiv, am confirmarera că din suspiciune de Covid-19 s-a transformat în boală, pacenții aceștia sunt în spital deja, se transferă de pe o secție pe alta. Pentru cei cu rezultat pozitiv se face anchetă epidemiologică, se identifică persoanele cu care au intrat în contact, se testează acele persoane care stau acasă, deci la ele se referă măsura de internare indiferent de simptomatologie și de posibilitatea izolării la domiciliu. După primul test pozitiv trebuie să treacă 10-12 zile, iar în funcție de evoluția bolii, după retestare, dacă pacientul are consecutiv două teste negative este declarat vindecat. Sunt multe situații în care pacientul izolat la domiciliu are primul test negativ, se recoltează proba a doua la retestare, iar dacă e negativă e considerat vindecat. Pentru aceste cazuri nu e indicat să le aduci în zonă Covid dacă au primul test negativ, pentru că se poate pozitiva, acele persoane rămân acasă. Cei care în faza de retestare au un test pozitiv sunt internați, după 2-3 zile se recoltează iar probă, iar în funcție de rezultat rămân internați sau pleacă acasă”, a explicat Andras-Nagy Robert.

Conform protocolului, până acum pacienţii asimptomatici şi cei cu simptomatologie uşoară puteau fi trataţi şi la domiciliu, iar cei a căror stare de sănătate se ameliora semnificativ puteau fi externaţi mai devreme de cele 14 zile dacă medicul curant considera că aceștia își pot continua tratamentul la domiciliu.

Până în prezent, la nivelul judeţului Covasna au fost realizate 2.678 de teste pentru depistarea COVID.