Medicul primar obstetrician-ginecolog Antal Álmos afirmă că indemnizațiile pentru concediul medical în cazul angajaților care au stat în autoizolare, carantină sau care au fost infectați cu noul coronavirus nu au fost plătite în procent de 100%. Precizarea medicului vine după ce conducerea Spitalului Județean din Sfântu Gheorghe a declarat zilele trecute că legislația a fost modificată în acest sens.

Fostul director medical spune că pentru ca acest lucru să poată fi posibil, trebuie modificată o Hotărâre de Guvern din anul 2000, iar această boală să fie cuprinsă la grupa A: boli infecto-contagioase, până atunci, indemnizațiile pot fi plătite ca în cazul bolilor obișnuite – în procent de 75%.

Săptămânile trecute, și conducerea Sanitas Covasna preciza că este nevoie de modificarea legislației întrucât „nu este corect ca personalul medical afectat de infecţia cu noul coronavirus să fie pedepsit şi prin reducerea salariului”.

„Informația că există cod este adevărată, dar nu s-a plătit nimic pentru concediu. Trebuie modificată Hotărârea de Guvern 1186/2000 care cuprinde bolile infecto-contagioase în grupa A. Guvernul României, ori din neglijență, ori din dezinteres, ori din interes material, nu face modificarea, nu include această boală contagioasă în grupa A. Astăzi (luni-n.r.) se va discuta cu primul-ministru, pentru că ministrul Sănătății nu a fost în stare până acum (…) Și noi avem familii, nu toată lumea e medic ca mine, sunt foarte mulți afectați, și nu e indiferent, codul degeaba există dacă boala nu e inclusă, pentru că nu există bază legală, să fie plătit cu 100% (la cine s-a plătit, s-a plătit ca boală obișnuită cu 75%). La mine și la alții și din alte spitale nici nu s-a plătit pentru luna martie. Eu am primit două treimi din salariu. 7 zile am fost în spital în martie, și încă două săptămâni în aprilie. Acum, în a 3-a săptămână, sunt acasă în concediu medical. Codul există, dar e jumătate de măsură, dacă nu se face modificarea HG nu se poate plăti legal, decât ulterior”, ne-a explicat dr. Antal Álmos.

Medicul îi acuză pe guvernanți de neglijență și dezinteres, și spune că alte boli, precum bruceloza sau antraxul, sunt incluse în această listă, deși nu au mai fost semnalate cazuri de foarte mult timp.

Acesta atrage atenția că indemnizațiile pentru bolile extrem de contagioase din grupa A sunt plătite în procent de 100% tocmai pentru ca persoanele afectate să nu ascundă, din considerente financiare, boala de care suferă.

„E treaba Ministerului și a Guvernului. Astăzi se va vorbi cu domnul Ludovic Orban, poate își face timp. El a stat izolat la vila Snagov, noi am stat în spital cu pneumonie. Cum să nu fie important când atâția medici din România, câteva mii de cadre medicale sunt afectate. Este foarte nedrept și nu se explică altfel decât prin neglijență cu atâția secretari de Stat acolo (…) Noi am suferit mult, și consider că e nedrept (…) Indemnizația va fi plătită 100% doar când va avea bază legală și Guvernul își va face timp să modifice și să includă această boală. Actualmente este boala cea mai contagioasă, și nici după 2 luni și jumătate nu e inclusă în grupa A (…) Bruceloza și antraxul sunt incluse, deși nu am avut cazuri de nu știu când, iar importanța listei A este tocmai pentru ca oamenii să aibă interes să se declare, să nu își ascundă boala din considerente de pierdere a veniturilor”, explică medicul, care la mijlocul lunii martie a fost testat pozitiv pentru coronavirus și s-a luptat cu boala, în prima parte fiind internat sub tratament antiviral.

Acesta spune că se simte mai bine, de aproape 3 săptămâni are două rezultate negative pentru COVID-19, iar în cursul acestei săptămâni așteaptă rezultatele de laborator pentru probele imunologice și biochimice complexe de la București.

„Am făcut analiza de laborator, s-a trimis la București, săptămâna asta aștept rezultatul testelor complexe și apoi trebuie să fac un CT la plămâni. Eu am deja două rezultate negative, acum aștept rezultatele probelor biochimice și imunologice ca să vedem cum stau cu imunoglobulina. Aceste probe clarifică starea mea de sănătate. Sunt mai bine, cred că ficatul a început să funcționeze mai bine, dar plămânul drept încă e afectat, nu pot să fac efort”, a mai spus medicul.

La ora actuală, 36 de afecțiuni sunt incluse pe lista bolilor infecto-contagioase din grupa A, respectiv: dizenteria amibiană; antraxul; bruceloza; difteria; febra butunoasă; febra galbenă; febrele paratifoide A, B, C; febra Q; febra recurentă; febra tifoidă; filarioza, dracunculoza; hepatita virală; holera; infecția gonococică; leishmaniozele; lepra; leptospiroza; limfogranulomatoza inghinală benignă; malaria; meningita cerebrospinală epidemică; morva, meioidoza; pesta; poliomielita și alte neuroviroze paralitice; psitacoza-ornitoza; rabia; reumatismul articular acut; scarlatina; sifilisul; șancrul moale; tetanosul; tifosul exantematic; tuberculoza (toate formele și localizările); tularemia; tusea convulsivă; complicațiile postvaccinale; infecția HIV.