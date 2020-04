Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Covasna a făcut plângere penală după ce Poliția Locală Sfântu Gheorghe a difuzat, în data de 20 martie, mesaje preventive în spațiul public, pentru informarea populației în contextul pandemiei de coronavirus.

IPJ Covasna au refuzat să comunice dacă a fost formulată o plângere penală în acest sens, și care a fost motivul, precizând într-un răspuns formulat în data de 10 aprilie că „procedura din cursul urmăririi penale este nepublică” iar „informațiile solicitate nu sunt destinate publicității”.

În schimb, răspunsul a venit din partea Parchetului de pe Lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe, la doar 3 zile de la solicitare, fiind precizat faptul că cercetările s-au efectuat in rem, iar procurorul a dispus clasarea dosarului.

„La nivelul unității noastre de parchet s-a înregistrat sesizarea I.P.J. Covasna privind folosirea mijloacelor de amplificare a sunetului de către un echipaj al Poliției Locale din municipiul Sfântu Gheorghe, care îndemna populația să nu mai circule prin localitate, fără a exista o dispoziție emisă de conducerea I.P.J. Covasna. În cauză, cercetările s-au efectuat in rem, și s-au finalizat prin soluția de clasare dispusă de procuror”, se arată în răspunsul formulat de reprezentantul instituției, prim-procuror Burgă Florin Gheorghe.

În cadrul unei videoconferințe de presă de marţi, primarul Antal Árpád s-a declarat „indignat” și „dezamăgit” de atitudinea IPJ Covasna, amintind că, la doar două zile distanță de la acea difuzare, echipaje ale IPJ Covasna au difuzat mesaje similare prin intermediul autospecialelor de poliție.

„În primul rând se pare că am fost bine informat, în ceea ce privește sesizarea. Acum am aflat și cine a făcut sesizarea, respectiv IPJ Covasna. Nu am altceva ce să declar mai mult decât am spus și atunci: sunt indignat de faptul că unii au timp pentru așa ceva, în condițiile în care ceea ce am făcut noi nu diferă de ceea ce a făcut toată țara. Au făcut organizat și instituțional și a fost preluat și de Poliția națională după două zile după ce am dat această dispoziție în municipiul Sfântu Gheorghe. Sunt foarte, foarte dezamăgit de atitudinea IPJ Covasna în această chestiune”, a spus edilul.

Dispoziţia primarului Antal Árpád din 20 martie venise la câteva zile după ce România intrase în stare de urgenţă, moment din care conform legii Poliţia Locală nu se mai subordonează autorităţilor locale, ci trece în subordinea Poliţiei Naţionale.

