Aproximativ 90% dintre angajații Spitalului Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe au fost testați pentru coronavirus, informează conducerea unităţii medicale, care precizează că de la confirmarea primului caz de infectare cu Covid-19 în rândul personalului medical, în data de 23 martie, au fost prelucrate în total 946 de teste, 65 dintre angajați fiind testați pozitiv.

Managerul spitalului, Andras-Nagy Robert, a precizat că dintre aceştia, 16 sunt medici, 31 asistenţi, 13 infirmieri, iar 5 intră la alte categorii de personal.

Acesta a concluzionat că în cele mai multe cazuri virusul ar fi putut transmis fie de la pacienţii pentru care confirmarea s-a făcut ulterior internării, fie de la pacienţii care nu au declarat la triaj că au călătorit recent în străinătate sau că au intrat în contact cu persoane revenite în țară, dar și prin răspândire comunitară, în localităţile de domiciliu ale angajaţilor spitalului.

„Făcând o analiză a cazurilor, a modului de răspândire, de unde ar putea veni posbilitatea infectării personalului, am identificat situaţii multiple. Ca o concluzie preliminară, în majoritatea cazurilor infectarea personalului medical poate fi pusă în legătură cu pacienţi la care suspiciunea de infectare s-a pus după internare, ori pacienţi care la triajul epidemiolgic au declarat că nu au fost în străinătate, nu au fost contacţi cu persoane din străinătate sau eventuale cazuri pozitive. Au existat situaţii în care întoarcerea lor din străinătate nu a fost declarată. În alte situaţii, am avut colegi testați pozitiv care deja de 2-3 săptămâni nu și-au desfășurat activitatea în spital. Şi această categorie e substanţială ca număr, motiv pentru care credem că deja putem vorbi și în cazul nostru de o răspândire comunitară în localități diferite, pentru că nu toți angajații sunt din Sfântu Gheorghe. Sâmbătă am primit 5 rezultate pozitive, vorbim de un grup de angajați care au fost la muncă, ultima oară, în data de 26 martie”, a explicat managerul spitalului.

Andras-Nagy Robert a explicat că, deși astfel de situații nu pot fi evitate, pentru limitarea răspândirii virusului și protejarea personalului medical, au fost comandate 1.000 de teste rapide, urmând să fie continuată testarea angajaților și trierea personalului medical sănătos de cel infectat.

„Am mers pe o strategie adoptată de state precum Germania, Italia, Islanda. În Islanda s-a reuşi restrângerea sub 1% a cazurilor prin testare precoce și proactivă, iar Coreea de Sud este un alt exemplu (…) În aprilie am început testarea în masă a personalului, chestiune care s-a pus în discuţie deja în momentul în care au apărut cazurile, motiv pentru care am decis carantinarea secțiilor de Obstetrică Ginecologie, Neonatologie și ATI (…) Marți am cumpărat 1.000 de teste rapide şi vom continua identificarea și trierea personalului în vederea scoaterii din rândul personalului sănătos ca să nu se propage această boală. Am adoptat această strategie de testare în masă şi de identificare rapidă a cazurilor pentru că astfel putem acționa mai rapid. Lipsa personalului medical a fost întotdeauna rezolvată. Norocul nostru este că în ultimii 5-6 ani am adoptat o strategie de creştere a personalului medical – asistenți și medici – motiv pentru care dirijarea și suplinirea personalului, deși nu a fost uşoară, a făcut posibilă continuarea activității. Deja luni la ATI au venit doi medici din Târgu Mureş care lucrează în prezent la spital”, a explicat managerul spitalului.

Acesta a precizat că în perioada următoare vor fi testați angajații din cadrul secției Obstetrică-Ginecologie, care urmează să revină din perioada de izolare după ce secția a fost plasată în carantină odată cu confirmarea primului caz de Covid-19 în rândul personalului medical. De asemenea, din cele 1.000 de teste rapide, în cazuri unor suspiciuni justificate, ar urma să fie testați inclusiv pacienții de la Urgență.

În privința celor 65 de angajați testați pozitiv de la apariția pandemiei, directorul medical al spitalului, dr. Roșu Matyas a precizat că majoritatea nu prezintă simptome, și este convins că dacă ar fi fost testate doar cazurile simptomatice, statistica ar fi arătat altfel, respectiv cu „foarte puține cazuri”.