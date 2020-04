Un lanț de magazine din Sfântu Gheorghe a găsit o metodă indeită de a lupta cu producătorii care încearcă să se îmbogățească prin comercializarea unor produse la prețuri exorbitante.

Bani Market a eliminat de la rafturile celor 4 magazine pe care le deține în municipiu toate produsele care au suferit în ultimele săptămâni scumpiri chiar și de 100%, cum ar fi alcoolul sanitar sau șervețelele antibacteriene și refuză să mai facă comenzi de la producătorii care vor să vândă la preţuri nejustificat de mari, pe fondul indisponibilităţii stocurilor de pe piaţă din cauza epidemiei de coronavirus

„Dragi clienţi! Ne cerem scuze dacã unele produse lipsesc intenţionat din oferta noastrã! Acest lucru se datoreazã faptului cã unii producãtori se folosesc de situaţie şi de la o sãptãmânã la alta aplicã scumpiri de 100%!”, a scris patronul lanțului de magazine, Benedek Ervin, într-o postare pe Facebook.

Contactat telefonic, acesta ne-a explicat că a luat această decizie în primul rând întrucât clienții nu înțeleg că prețurile au fost mărite la producător, și nu la comerciant.

Benedek Ervin îi îndeamnă și pe alți comercianți să îi urmeze exemplul, iar pentru protejarea clienților să nu mai comande niciun produs de la astfel de producãtori, pânã când prețurile nu vor reveni la nivelul de acum o lună, înaintea crizei provocate de coronavirus.

„Încercăm să renunțăm la furnizorii care au operat scumpiri exagerate pe anumite produse. O scumpire justificată, să zicem, este dacă Euro va ajunge de la 5 la 6 lei. Atunci este ok, dar când Euro este destul de stabil, prețul combustibilului scade cu 10%, tu ca producător operezi pe un anumit produs o scumpire… Mai ales când vorbim de alcoolul sanitar unde producătorul respectiv zice că alcoolul nu se găsește și a achiziționat mai scump decât înainte, și a produs mai scump, dar el are și alte produse alcoolice, cum ar fi Votka, produse alcoolice, care nu s-au scumpit. Am decis să nu mai luăm niciun produs de la respectivul producător până când nu revine la prețurile de acum o lună, prețuri normale. Am încercat să discutăm și cu alți patroni de magazine, să vedem cum reacționează. Din păcate (…) se găsesc comercianți care să urmăreacă doar interesul propriu. Clienții sunt nemulțumiți, și se întreabă pe drept de ce sunt așa scumpiri, de asta am oprit achiziția, pentru ca numele nostru să nu fie afectat. Clientul nu înțelege că producătorul aduce produsele mai scumpe, nu comerciantul practică adaos mai mare pe produs”, ne-a explicat patronul lanțului de magazine.

Potrivit acestuia, creșterea excesivă a prețurilor se datorează și faptului că unii clienți au cumpărat mai mult decât ar fi fost necesar, cum este exemplul făinii, care în ultimele trei săptămâni a suferit scumpiri de câte 10% pe săptămână, în vreme ce unele produse sanitare care în luna ianuarie erau listate la 10 lei, acum au ajuns să se vândă de la producător chiar și cu 50 lei.

Clienții nu înțeleg, nu păstrează distanța, unii sunt agresivi

Patronul susţine că au fost luate o serie de măsuri pentru a întări nivelul de protecţie sanitară în magazine, însă nu toți clienții respectă măsurile de distanțare socială, iar unii dintre ei sunt chiar agresivi.

„Am luat măsuri dar din păcate nu știm cât ne protejează. Clienții nu înțeleg, nu păstrează distanța, sunt agresivi unii, și nu realizează că e în interesul lor. Dacă se infectează o vânzătoare și magazinul trebuie închis vor avea de mers și mai departe la cumpărături. Dacă se vor închide mai multe puncte de vânzare se vor aglomera și mai mult cele rămase, și cu aprovizionarea un singur magazin nu poate face față. Depindem foarte mult de importuri”, a mai explicat Benedek Ervin.

În ultimele săptămâni, măștile, mănușile și spirtul sanitar au dispărut din farmaciile din România, dar se regăsesc în anunțurile de mică publicitate și se vând online la prețuri prohibitive.

Și dacă în magazine au devenit mai rare ca nestematele, spirtul, spre exemplu, a ajuns să se vândă online chiar și de 6 ori mai scump, în timp ce măștile de protecție costă de 30 de ori prețul real.