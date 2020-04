Un angajat al Depo Sfântu Gheorghe a fost testat pozitiv pentru coronavirus, asta deşi reprezentanții firmei spun că au luat toate măsurile pentru a-şi proteja angajaţii şi clienţii şi pentru a evita acest lucru.

Conducerea companiei spune că încă de la izbucnirea pandemiei a acordat o atenție deosebită protecţiei clienților și angajaților săi, pentru a evita riscul contaminării, distribuindu-le mănuși de unică folosință, măşti de protecţie, punându-le la dispoziţie dezinfectant pentru mâini și sporind capacitatea de livrare la domiciliu. În plus, programul de lucru a fost modificat, astfel încât angajaţii lucrează în două schimburi, pentru a se limita pe cât posibil contactul între persoane.

„În ultima perioadă, de când a apărut virusul, compania noastră a făcut tot posibilul pentru a evita riscul de infecție: am distribuit și distribuim încontinuu mănuși de unică folosință clienților noștri (am fost printe primii din oraș), asigurăm dezinfectant pentru mâini, dezinfectăm suprafețele și am crescut capacitatea de livrare la domiciliu (…) În fiecare dimineață, angajații noștri completează o declarație despre starea lor de sănătate și urmăm toate măsurile solicitate și recomandate de autorități. Motto-ul companiei noastre din ultimele săptămâni a fost să ne tratăm reciproc ca și cum toți am fi îmbolnăviți”, a transmis Boer Lehel, unul dintre patronii companiei.

Potrivit acestuia, vinerea trecută, angajatul a acuzat o stare subfebrilă, iar sâmbătă a revenit la serviciu, unde a intrat în contact cu un singur coleg, într-un spațiu de 800 mp, și păstrând distanța de 1,5 m atât față de clienți, cât și față de colegul său. Pentru că a continuat să aibă febră, angajatul a sunat la 112, de unde i s-a recomandat să ia legătura cu medicul de familie, care după ce l-a examinat i-a prescris tratament cu antibiotice.

„În urma acestor evenimente, colegul nostru nu a revenit la locul de muncă, a rămas acasă în autoizolare și în nume propriu a solicitat un test de la Clinica Pro Vitam, care a dus la un rezultat pozitiv pentru COVID-19. Personalul laboratorului a testat-o și pe soția lui, însă rezultatul ei a fost negativ (…) Atât colegul în cauză, cât și restul angajaților au avut constant un comportament responsabil, astfel încât să evite riscul de infecție și să îi protejeze pe ceilalți. Având în vedere cele întâmplate, credem că oricine se poate infecta, iar descoperirea acestui lucru – din cauza celor infectați, dar asimptomatici – poate fi confirmată doar prin teste, deci este nevoie de mai multe testări, și totuși: dacă nu se fac teste, nu avem bolnavi”, a mai transmis reprezentantul firmei.

Bărbatul testat pozitiv, care în prezent se află internat la secţia de Boli infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe împreună cu un alt bolnav asimtomatic, nu a călătorit în străinătate, nu a fost în concediu în ultima perioadă, şi nici nu ştie să fi avut contact cu o persoană testată pozitiv.

Colegul cu care a intrat în contact se află în autoizolare la domiciliu însă nu are simptome, iar conducerea firmei spune că nici ceilalți angajați nu au simptome și nu știe să fie infectați.

„Am dori să subliniem faptul că, în afară de colegul nostru infectat involuntar, restul angajaților companiei sunt asimptomatici și nu avem cunoștiință de existența vreunei alte persoane infectat (…) Depozitul este supus unei dezinfectări masive, dar nu am putut evita intrarea virusului în societatea noastră, în același timp însă avem o responsabilitate socială de a informa clienții și partenerii noștri despre acest eveniment. În acest moment de criză, considerăm că este important să continuăm să ne servim clienții, să deservim industriile din zona noastră și pe cei care se bazează pe noi. Nimeni altcineva nu a prezentat simptome ale bolii, iar perioada de incubație asociată persoanei infectate a trecut. În continuare, vom lucra pentru a deservi clienții și partenerii noștri cât și pentru ca angajații firmei să primească salariul integral, ținând cont de consecințele economice ale pandemiei. Ne desfășurăm activitățile cu atitudine realistă și protecție maximă. La fel ca până acum, şi în perioada următoare vom avea mare grijă, în acelaşi timp încă credem că este necesar să încetinim procesul economic, dar nu să îl oprim complet, pentru că răspândirea virusului nu poate fi oprită, dar în mod cert este posibil să o încetinim”, a mai transmis conducerea companiei.

Vineri, conform ultimei informări a Grupului de Comunicare Strategică, în județul Covasna erau confirmate ca fiind infectate cu noul coronavirus un număr de 38 de persoane.