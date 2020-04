Numărul angajaților Spitalului Județean de Urgență din Sfântu Gheorghe, confirmați cu virusul COVID-19, a ajuns la 11, patru dintre aceștia fiind testaţi pozitiv în cursul zilei de joi, informează conducerea spitalului.

Managerul Spitalului, Andras-Nagy Robert a precizat că testarea personalului medical a început miercuri, fiind prelevate probe de la cei 58 de angajați care lucrează la Unitatea de Primiri Urgențe.

„Ieri am făcut testarea personalului de la Urgenţe, iar azi am continuat cu celelalte secţii din prima linie. La Urgenţe avem 4 colegi confirmaţi, care urmează să fie monitorizaţi şi să intre în regim spitalicesc dacă va fi cazul. Aici, având în vedere că în afară de un caz, toţi erau la domiciliu – doi dintre ei erau în concediu – nu s-a pus în discuţie carantinarea. Am luat măsurile de dezinfecţie, am izolat personalul afectat (…) A fost o singură persoană izolată în secţie, ne-am consultat cu epidemiolgiii de la DSP Covasna şi am luat această măsură, având în vedere că toţi ceilalți sunt negative (…) Deci în momentul de față avem 11 angajați confirmați COVID”, a explicat managerul spitalului.

Grupul de Comunicare Strategică informa joi, la ora 13:00, că 34 de persoane din judeţul Covasna au fost, până în prezent, testate pozitiv pentru coronavirus.

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă a precizat că, din totalul celor confirmați de la apariția epidemiei, o parte au fost transferați către centrele universitare din țară, iar în data de 22 martie a fost internat primul caz confirmat. Acesta a precizat că la Spitalul Județean de Urgență au fost confirmate, în total, 25 de cazuri, în prezent fiind internate 19 persoane.

„Primul caz confirmat care a ajuns în spital a fost pe 22 martie, de la data respectivă, și până joi la ora 13:00, am avut 25 de cazuri confirmate. Azi avem 19 internaţi confirmaţi pozitiv, dintre care unul la Terapie Intensivă. Am avut un decedat, decesul a survenit în dimineaţa zilei de 30 martie, la secția Boli Infecţioase, iar azi avem deja 4 externaţi. Pacienții externaţi s-au dus acasă dar rămân în continuare în autoizolare, monitorizaţi de DSP Covasna. Au plecat în stare ameliorată, urmând să fie monitorizaţi în continuare”, a explicat Andras-Nagy Robert.

Acesta a declarant că „era de așteptat” ca la un moment dat să fie infectați și angajați de la Unitatea de Primiri Urgențe, personalul medical fiind cel mai expus.

„Ne-am aşteptat ca la Urgenţă să fie semne de întrebare, nu eram în siguranţă, mai ales că în ultimele 4 zile au venit cazuri suspecte și din punct de vedere clinic (…) Urgenţa este printre primele expuse, asta și datorită cazurilor venite cu Ambulanţa, cu SMURD, şi datorită cazurilor care vin pe jos”, a mai explicat managerul spitalului.

Direcția de Sănătate Publică Covasna a dispus în data de 22 martie plasarea sub carantină a secțiilor Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, și a sălii de nașteri după ce unul din angajați a fost confirmat ca fiind infectat cu noul coronavirus.

DSP Covasna a demarat o anchetă epidemiologică, iar conducerea spitalului a dispus ca pe durata carantinei toți pacienții cu patologie obstetrica-ginecologie să fie redirecționați către Spitalul Municipal Târgu Secuiesc.

O săptămână mai târziu, Secţia de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe a fost plasată în carantină împreună cu cei 13 angajați care se aflau de garda, și cu 4 pacienți internați, după ce unul dintre pacienți a fost confirmat cu noul coronavirus.