Începând de marți, testele pentru depistarea coronavirusului se pot face și la Sfântu Gheorghe. O clinică privată din municipiu a primit acreditare din partea Ministerului Sănătății pentru a încheia contracte cu Spitalul Județean de Urgență și Direcția de Sănătate Publică (DSP) Covasna, putând efectua între 80 și 100 de teste pe zi.

Într-o videoconferință de presă comună, președintele Consiliului Județean (CJ) Covasna, Tamás Sándor, și reprezentantul Centrului medical, dr. Fejér Szilárd au explicat că astfel, rezultatele vor veni mult mai rapid, fiind scurtat timpul de reacție, și putând fi luate din timp măsuri pentru izolarea pacienților confirmați.

„Monitorul Oficial ne-a adus o veste bună, printr-un Ordin al Ministrului Sănătății care modifică realizarea programelor naționale de sănătate (…) Clinica Provitam este cuprinsă la unitățile de specialitate care au aprobare să efectueze testări COVID-19, asta înseamnă că de azi, atât DSP cât și Spitalul Județean de Urgență, au posibilitatea legală să încheie contract de prestări servicii pentru testări COVID-19. Provitam a avut și până acum această ofertă pentru testarea persoanelor fizice, dar acum și autorități publice au această posibilitate. În plus, ieri DSP Covasna a fost anunțat că i s-a mărit bugetul pentru 1.000 de teste la prețul stabilit de Mnisterul Sănătății, iar Spitalul Județean are buget pentru a efectua 1.000 de teste. Desigur, la Spitalul Județean, CJ Covasna poate modifica bugetul respectiv (…) Dacă până acum în două săptămâni s-au făcut în jur de 300 de teste, au fost recoltate probele în județul nostru dar a trebuit să se meargă în alte județe, acum putem face între 80 și 100 de teste pe zi, și putem scurta timpul de reacție de la luarea testului și până la aflarea rezultatului, pentru că până acum aflam într-o zi sau maxim două, iar acum timpul poate fi scurtat la câteva ore”, a explicat Tamás Sándor.

Acesta a precizat că, în viitor, capacitatea de testare va putea fi extinsă, și a reiterat faptul că este extrem de important să se pună accent pe testarea personalului medical din cadrul Spitalului Județean, expus la coronavirus, dar și a pacienților internați.

Șeful laboratorului de testare din cadrul Provitam, Fejér Szilárd, a declarat că testele vor putea fi făcute și la cerere, de persoane fizice, contra-cost, însă prioritate vor avea solicitările venite din partea unităților sanitare din județ.

„Noi de cam 5 săptămâni, de când am văzut că pandemia va ajunge și în România, am început demersurile pentru comandarea testelor pentru COVID. Avem acest aparat de tip Real Time PCR de mai mulți ani, îl utilizam numai pentru cercetare, dar acum îl vom folosi și pentru asta. Avem personal calificat, ceea ce este foarte important, pentru că poate să influențeze rezultatul. Probele trebuie să fie prelucrate astfel încât să nu fie contaminate între ele. Am început testarea de cam două săptămâni, dar după câteva zile am fost orpiți de DSP până la clarificarea situației cu Ministerul Sănătății. Am făcut toate demersurile să intrăm în acest program de testare și am obținut luni aprobarea (…) Pandemia ajunge în faza de transmitere comunitară şi poate fi oprită doar printr-o autoizolare foarte strictă şi depistarea cazurilor cânt mai timpuriu (…) Se poate face un astfel de test, costă 350 lei, însă trebuie să spun că pacienţii clinici de la DPS și spital au prioritate absolută. Deci, dacă ne va permite capacitatea vom lua şi teste contra-cost dar doar în cazuri justificate. Nu o să facem teste pentru pacienții îngrijorați că au umblat pe undeva dar nu au simptome”, a explicat Fejér Szilárd.

Întrebat cât de gravă este situaţia în judeţ la ora actuală, preşedintele CJ Covasna a precizat că în ultimele 3-4 zile nu au fost confirmate alte cazuri de coronavirus, iar cele existente au fost izolate la timp şi astfel situaţia nu s-a agravat.