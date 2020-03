La aproape o săptămână după ce 5 dintre cadre le medicale ale Spitalului Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe au fost testate pozitiv pentru coronavirus , şi după ce trei dintre colegii săi au confirmat că sunt infectaţi, medicul primar obstetrician-ginecolog Romulu s Găzdac vorbeşte pe Facebook despre condiţiile de cazare din spital şi povesteşte cum este tratat de colegii săi.

Acesta povesteşte că a descoperit „seriozitate şi profesionalism” la colegii săi, dar şi „caldură şi compasiune” şi spune că deocamdată nu are simptome, iar rezultatele testelor în cazul persoanelor apropiate cu care a intrat în contact direct, nu au confirmat prezenţa coronavirusului.

„Mulţumesc tuturor pentru mesajele de sprijin și pentru urările de sănătate după depistarea mea ca fiind pozitiv la testul COVID – 19 la locul de muncă. Ironia sorţii: după 5 luni fără condediu de odihnă, exact în această săptămână eram programat în concediu (desigur am renunţat odată cu apariţia epidemiei) şi acum sunt în concediu dar de boală, internat în compartimentul special amenajat în Spitalul Judeţean de Urgenţă Sfântu Gheorghe. Este de apreciat activitatea de înființare şi organizare a acestuia, condițiile corespunzatore de cazare, masă, igienă într-o strictă izolare. În spatele albului imaculat dar rece al combinezoanelor de protecție am descoperit seriozitate şi profesionalism dar şi caldură şi compasiune. Personal nu am avut şi nu am până în prezent (la cel puțin 6 zile de la contaminare) niciun simptom de boală, şi pentru a adăuga un touch de culoare optimistă la tabloul sumbru care ne înconjoară acum, am confirmarea că persoanele din familie, prieteni cu care am intrat în contact direct, testate sunt negative pentru COVID-19. Cred că sunt motive bune de a aborda în continuare epidemia prudent, respectând întocmai indicaţiile autorităților, dar cu mai mult optimism, boala poate şi trebuie să fie învinsă!”, a scris medicul într-o postare pe Facebook.

Marți dimineaţa, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, le-a solicitat celor 5 medici de la Spitalul Județean de Urgență din Sfântu Gheorghe, confirmaţi cu noul coronavirus, să își anunțe numele în mod public pentru a elimina temerile locuitorilor și a restabili încrederea comunității, precizând că aceasta este atitudinea corectă și responsabilă pe care aceştia ar trebui să o aibă.

Primul care a ieșit public și a confirmat că este infectat cu virusul COVID-19 a fost medicul primar obstetrician-ginecolog, dr. András Pál. Acesta i-a rugat pe cei cu care a intrat în contact în ultimele două săptămâni să contacteze Direcţia de Sănătate Publică, iar dacă au simptome, să solicite să li se efectueze un test.

La câteva ore distanță, medicul specialist obstetrician-ginecolog Kese Réka, primul cadru medical confirmat cu virusul COVID-19, a povestit pe larg, într-o postare pe pagina personală de Facebook, când au apărut primele simptome după revenirea din concediul petrecut la schi în Austria, explicând că țara era considerată „zonă verde” la vremea respectivă.

Contactat telefonic, medicul primar obstetrician-ginecolog Álmos Antal ne-a vorbit, de pe patul de spital, despre situația neplăcută în care se află, fiind, la rândul său, testat pozitiv cu virusul COVID-19. Acesta a povestit că a fost surprins să afle că este infectat cu coronavirus, în condițiile în care nu a mai avut concediu de odihnă din luna decembrie a anului trecut, și este convins că boala a luat-o din spital.

Joi seara, conducerea spitalului a anunţat, printr-un comunicat de presă, că secţia de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a fost plasată în carantină, împreună cu cei 13 cadre medicale care erau de gardă, după ce un pacient a fost confirmat cu noul coronavirus.

De asemenea, un alt pacient, internat inițial la secția Pneumoftiziologie, și care prezenta simptome suspecte, a fost testat pozitiv pentru coronavirus după ce a fost transferat la secția de Boli Infecțioase. Potrivit conducerii spitalului, pacientul a omis să spună personalului medical că s-a întors recent din străinătate.

În ambele cazuri a fost demarată o anchetă epidemiologică, iar toate cadrele medicale care au avut contact cu pacienții au intrat în autoizolare la domiciliu.

Managerul spitalului, András-Nagy Róbert a precizat că până în prezent, în rândul angajaţilor și persoanelor care au avut contact direct cu cazurile confirmate, au fost făcute 106 de teste, dintre acestea 6 fiind pozitive pentru virusul COVID-19.

Acesta a declarat că, la ora actuală, 7 cadre medicale sunt confirmate cu virusul COID-19, iar conducerea spitalului aşteaptă rezultatele testelor efectuate în cazul altor 46 de angajați.