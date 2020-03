Veste bună pentru români în plină criză coronavirus. Plata ratelor la bănci va fi amânată până la sfârșitul anului. Anunțul a fost făcut miercuri dimineață de ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, la Realitatea PLUS. Amânarea va putea fi făcută în baza unei simple cereri, fără acte suplimentare, la toate băncile. Propunerea urmează să fie oficializată în ședința Guvernului de joi, informează realitatea.net

„Soluția este gata. Am propus băncilor să mergem totuși până la 9 luni să fie perioada de amînare a ratelor. Aici, fiecare cetățean va decide care este perioada pentru care sa isi amane ratele. Se va face la cerere, nu e nevoie de niciun certificat de urgență, nu e nevoie de alte piedici. Cei care cred că nu pot face față în această perioadăși vor să-și amâne ratele la bancă vor face cerere la bancă. Detaliile vor fi în OUG pe care o voi propune mâine (joi, 26 martie – n.red.) în ședința de Guvern”, a anunțat Florin Cîțu, la Realitatea PLUS.

Amânarea plății ratelor se va aplica în cazul oricărui tip de credit, mai spune ministrul FInanțelor.

„Nu există niciun fel de limită (privind felul creditelor – n.red.). Cei care au rate la bancă și doresc să-și amâne ratele vor putea face o cerere, persoane fizice și persoane juridice, și în baza acestei cereri pot să beneficieze de o amânare a plății ratelor pe o perioadă de până la 9 luni este propunerea mea în acest moment, discutată și cu BNR și cu sistemul bancar. Ne-am asigurat ca va fi lichiditate in sistem. pentu ca de aceea au durat mai mult aceste discutii. Sa ne asiguram ca daca se amana ratele pentru 9 luni de zile, sistemul bancar n-o sa aiba probleme de finantare. In acest moment stim sigur ca o sa functioneze daca mergem pe aceasta varianta. E o varianta pe care eu o propun”, a precizat ministrul Finanțelor.

Decizia ar urma să fie aplicată pentru toate băncile.

„Dacă e OUG, va fi pentru tot sistemul bancar. Este o discutie cu tot sistemul bancar”, a mai zis Florin Cîțu.

Cum se va putea cere amânarea plății ratelor

„Eu propun ca să fie 2-3 pași, inițial telefonic apoi o reconfirmare prin e-mail, printr-o scrisoare, daca se poate trimite, ca sa se poata confirma Vedem cum se poate face logistic. Eu propun sa fie cat mai simplu. Deci initial telefonic, apoi prin e-mail. Vom vedea dacă această variantă va fi agreată. Dacă nu, se va putea face doar prin e-mail”, a explicat Florin Cîțu.

Reluarea plății se va face reeșalonat

„Reeșalonarea se va face pe o perioada lunga de timp, poate pe toata perioada creditului. Și statul intervine pentru susținere. Nu ne gândim doar pentru aceste 9 luni, vom ajuta si 12 luni dupa aceea. Forma finala va fi in OUG. Oamenii nu trebuie sa se ingrijoreze. Nu vor fi pusi sa plateasca in aceasta perioada tot ce a fost amanat. Diferența de dobândă se va plăti reeșalonat pe o perioada lunga de timp in asa fel incat sa nu fie o povară imediata pentru cei care au rate la banca”, a asigurat ministrul de Finanțe la Realitatea PLUS.

Declarația ministrului de Finanțe vine după ce BNR a anunțat că permite băncilor să amâne plata ratelor la credite, fără ca acest lucru să transforme clienții în rău-platnici, iar băncile nu mai trebuie să facă provizioane pentru ele. Până acum, un credit devenea neperformant dacă se înregistra o întârziere de trei luni a plăților.

Ministrul a postat miercuri și un videoclip pe pagina sa de socializare în care explică soluția la care a ajuns.

„Soluția pe care am propus-o BNR și sistemului bancar care ia în calcul mai multe elemente. Nu știm exact cât va dura această perioadă. (…) Este un termen pe care l-am discutat cu Banca Națională. Până la 9 zile este propunerea cu care am mers eu și a fost agreată de BNR și de sistemul bancar. Vom vedea dacă va fi propunerea finală, dacă așa va rămâne ordonanța. Cine va avea acces la această amânare. Propunerea mea a fost să nu fie discriminare, exact ca la IMM-uri, să aibă acces toti românii care vor cere acest lucru. Cum se face? Eu mă gândesc la o variantă în două etape, prin telefon apoi reconfirmată prin e-mail, ca și băncile să aibă ceva scris. Vom vedea și aici care e varianta. A durat mai mult pentru că soluția noastră nu se oprește aici, nu va fi o soluție doar pentru această perioadă, ne gândim cum să susținem și după aceste 9 luni sau 3 luni sau cât o sa fie, ca nu stim inca exact . Să nu existe o povară imediat după această perioadă. Să fie reeșalonat pe o perioadă mai lungă, ca spă fie impartita pe termen lung. Acum pregătim această ordonanță, sper să fie gata pentru ședința de mâine. Sunt cateva detalii tehnice pe care trebuie sa le punem la punct (..) Cei care cer, indiferent daca sunt persoane fizice sau juridice, vor avea acces.la amanarea platirii ratelor la banca. BNR are lichiditate pentru aceasta perioada , sistemul bancar a raspuns pozitiv aici. Cred ca Ordonanta de maine va avea si clarificari pentru masurile pe care deja le-am luat”, spune Florin Cîțu.