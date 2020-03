După ce doi dintre cei cinci medici ginecologi ai Spitalul Județean de Urgență din Sfântu Gheorghe au recunoscut, marți, că au fost infectați cu coronavirus, medicul primar obstetrician-ginecolog Álmos Antal vorbește despre situația neplăcută în care se află, fiind, la rândul său, testat pozitiv cu virusul COVID-19.

De pe patul de spital, fostul director medical ne-a povestit că a fost surprins să afle că este infectat cu coronavirus, în condițiile în care nu a mai avut concediu de odihnă din luna decembrie a anului trecut, și este convins că boala a luat-o din spital.

Medicul este internat încă de vineri seara, și în prezent se află sub tratament antiviral – aceeași schemă care li se aplică pacienților de la Institutul „Matei Balș” din Capitală. Spune că în afară de o stare subfebrilă, nu are alte simptome, însă se teme pentru sănătatea lui și speră să învingă boala.

„N-am mai fost în concediu deloc din luna decembrie, nici în străinătate și nici în țară. Am tras ca măgarul la căruță în fiecare zi, de Revelion, în toate zilele. 100% am fost îmbolnăvit în spital, dar până când nu se încheie ancheta epidemiologiică, nu pot să spun nimic. Din ce am înțeles vor trimite și un epidemiolog din Cluj ca să ajute, pentru că lucrurile sunt puțin mai complicate. Am vorbit de mai multe ori și de pe patul de spital cu domnul secretar Raed Arafat (…) Problema este că terenul acesta minat pe care am lucrat nu știu câte mine mai conține. Sper să mă fac bine, am 60 de ani, sper să înving boala. Am vorbit cu mulți profesori și din străinătate ca să mă liniștesc, și din Butapesta și din Viena. În toate clinicile se dau alte tratamente, aici luăm un trament, nu pot să spun că sunt foarte bine dar nici că sunt foarte bolnav. Am stare subfebrilă, deci lupt acum cu boala cam de 5 zile, de vineri seara”, ne-a povestit medicul.

Álmos Antal crede că ancheta epidemiologică va lămuri situația, și este convins că doar prin testarea cât mai multor persoane din spital și din oraș, lucrurile se vor clarifica.

„Dacă trec peste boală, și sper să trec, să o înving, o să mă gândesc ce am de făcut, pentru că am fost rănit pe câmpul de luptă (…) Cred că dacă se vor testa cât mai mulți, și din spital și din oraș, situația va fi mult mai clară, din punct de vedere epidemiologic se va vedea de unde a venit infecția. Eu nu am avut cum să prezint risc epidemiologic, sunt cu conștiința împăcată, dar situația nu e fericită. Am lucrat doar cu masca, așa se spune că masca nu te apără de infecție dar îi protejează pe ceilalți. Dacă purtam mască M3 în spital nu aveam cum să iau boala, eu purtam mască chirurgicală de dimineața până seara. Să trecem peste asta și mă gândesc că dacă se va încheia ancheta epidemiologică, se vor stabili responsabilitățile la orice nivel, și atunci mă gândesc la lucruri reparatorii”, ne-a povestit fostul director medical.

Marți, dimineaţa, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, le-a solicitat celor 5 medici de la Spitalul Județean de Urgență din Sfântu Gheorghe, confirmaţi cu noul coronavirus, să își anunțe numele în mod public pentru a elimina temerile locuitorilor și a restabili încrederea comunității, precizând că aceasta este atitudinea corectă și responsabilă pe care cei 5 ar trebui să o aibă.

Primul care a ieșit public și a recunoscut că este infectat cu virusul COVID-19 a fost medicul primar obstetrician-ginecolog, dr. András Pál. Acesta i-a rugat pe cei cu care a intrat în contact în ultimele două săptămâni să contacteze Direcţia de Sănătate Publică, iar dacă au simptome, să solicite să li se efectueze un test.

La câteva ore distanță, medicul specialist obstetrician-ginecolog Kese Réka, primul cadru medical de la Spitalul Județean de Urgență care a fost confirmat cu virusul COVID-19, a povestit pe larg, într-o postare pe pagina personală de Facebook, când au apărut primele simptome după revenirea din concediul petrecut la schi în Austria, explicând că țara era considerată „zonă verde” la vremea respectivă.

Președintele Consiliului Județean Covasna, Tamás Sándor, a declarat marți, într-o videoconferință, că îi va solicita prefectului Iulian Todor să dispună testarea tuturor cadrelor medicale din spital, dar și a pacienților, mamelor și nou-născuților care ar fi putut lua contact cu cei 5 medici de la Spitalul Județean de Urgență pentru care testele au confirmat în ultimele zile infecția cu noul coronavirus.

Acesta a făcut apel la populație să nu își piardă încrederea în spital și în medici, precizând că cei aproape 1.000 de angajați ai unității medicale trec prin momente grele în contextul epidemiei de coronavirus, subliniind că niciunul dintre cei infectați nu este de vină, și nu s-a îmbolnăvit în mod intenționat.