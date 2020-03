Consiliul Județean (CJ) Covasna a suplimentat bugetul Spitalului Județean de Urgență din Sfântu Gheorghe cu suma de 2 milioane de lei, și va sprijini amenajarea unui laborator și achiziționarea unui aparat performant pentru depistarea coronavirusului.

Președintele CJ Covasna, Tamás Sándor a declarat marți, într-o videoconferință, că a fost identificat spațiul unde va fi amenajat laboratorul, iar costurile pentru dotarea acestuia se ridică la circa 100-200.000 euro.

„În utima zi din decembrie am alocat 4 milioane de lei pentru Spitalul Județean de Urgență, din banii primiți de la Guvern și din bugetul Consiliul Județean Covasna. Din această sumă, o parte a fost folosită deja anul trecut la plata restanțelor către furnizori, și s-a făcut și o rezervă care se poate folosi acum. Am avut o ședință cu conducerea Consiliului Județean Covasna, unde am pregătit încă 2 milioane de lei pentru orice eventualitate (…) Am discutat încă de săptămâna trecută cu managerul spitalului despre achiziționarea unui aparat performant de analiză a testelor COVID-19. Dânsul a prospectat piața, în week-end am găsit un spațiu adecvat, pentru că nu este vorba doar despre un aparat, ci despre un laborator întreg care necesită 3-4 camere, amenajate conform standardelor în vigoare (…) Aparatul costă între 75-90.000 euro, dar acolo trebuie hotă, aerisire, conducte, deci un laborator întreg, asta însemnând între 100 și 200.000 euro. Sper cât mai rapid să putem să îl punem în funcțiune”, a spus președintele CJ Covasna, Tamás Sándor.

Nu putem accepta ca cea mai importantă instituție medicală din județ să devină focar de infecție de la începutul epidemiei

El a mai precizat va solicita prefectului județului Covasna să dispună testarea tuturor cadrelor medicale din spital, dar și a pacienților, mamelor și nou-născuților care ar fi putut lua contact cu cei 5 medici de la Spitalul Județean de Urgență pentru care testele au confirmat în ultimele zile infecția cu noul coronavirus.

„Am dat dispoziție la managerul spitalului ca prin aparatul lor de specialitate să ia legătura cu toți pacienții care au avut sau au legătură cu secțiile respective și să explice foarte clar care este protocolul și ce trebuie făcut în următoarele ore, zile. În plus, am formulat împreună cu managerul spitalului, András Nagy Róbert, și cu primarul orașului, Antal Árpád, o adresă către prefectul județului, (…) prin care îi cerem să dispună imediat testarea pentru coronavirus a tuturor pacienților, a mamelor, și nou-născuților din județ care ar fi putut lua contact cu persoanele testate pozitiv în cadrul spitalului. Până acum s-au testat doar cadrele medicale, dar trebuie să avem grijă și de interesele pacienților. Considerăm că este de o importanță deosebită să se efectueze această testare, pentru că nu putem accepta ca cea mai importantă instituție medicală din județ să devină un focar de infecție încă de la începutul epidemiei”, a mai spus Tamás Sándor.

Acesta a făcut apel la populație să nu își piardă încrederea în spital și în medici, precizând că cei aproape 1.000 de angajați ai unității medicale trec prin momente grele în contextul epidemiei de coronavirus, subliniind că niciunul dintre cei infectați nu este de vină, și nu s-a îmbolnăvit în mod intenționat.