Unul dintre cei 5 medici de la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe, pentru care testele au confirmat prezenţa coronavirusului, a recunoscut că a fost testat pozitiv şi îi roagă pe cei cu care a intrat în contact în ultimele zile să ia măsuri de prevenţie şi să se autoizoleze la domiciliu.

Medicul primar obstetrician-ginecolog, dr. András Pál a anunţat marţi, într-o postare pe Facebook, că rezultatele probelor prelevate duminică seara au confirmat prezenţa virusului în cazul său, însă în cazul logodnicei sale, rezultatul este negativ.

Acesta îi roagă pe cei cu care a intrat în contact în ultimele două săptămâni, să contacteze Direcţia de Sănătate Publică, iar dacă au simptome, să solicite să li se efectueze un test.

„Rezultatele probelor prelevate duminică seara, le-am primit ieri după-amiază: Al meu este POZITIV, al logodnicei mele este NEGATIV. Probabil că am fost infectat săptămâna trecută în secția de Ginecologie a spitalului (Ancheta epidemiologică este în curs). În afară de o febră ușoară, nu am alte simptome. De dimineaţă îi anunţ pe cei cu care am intrat în contact în ultimele 14 zile. Îi rog pe cei la care nu am reușit să ajung să stea în izolare timp de 14 zile acasă și dacă observă vreun simptom (febră, tuse etc.), să sune la DSP și să solicite un test. Dacă cineva are orice întrebare, eu îi stau la dispoziţie. Vă voi ține la curent cu evoluția”, a scris medicul ginecolog.

Marţi dimineaţa, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, le-a solicitat celor 5 medici de la Spitalul Județean de Urgență din Sfântu Gheorghe, confirmaţi cu noul coronavirus, să își anunțe numele în mod public pentru a elimina temerile locuitorilor și a restabili încrederea comunității.

Într-un mesaj pe pagina personală de Facebook, edilul a precizat că aceasta este atitudinea corectă și responsabilă pe care cei 5 medici ai Spitalului Județean, confirmați pozitiv pentru coronavirus, ar trebui să o aibă.

Primarul a ţinut să precizeze că nu se caută „țapi ispășitori”, însă se dorește ca persoanele care au intrat în contact cu medicii infectați, să își poată proteja părinții, copiii și apropiați, prevenind răspândirea virusului.