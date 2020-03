Medicul specialist obstetrician-ginecolog Kese Réka, este al doilea cadru medical de la Spitalul Județean de Urgență din Sfântu Gheorghe care marți recunoaște public că este infectată cu noul coronavirus.

Medicul este primul care a fost confirmat, dintre cei 5, și este cea pe numele căreia Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe a deschis în data de 22 martie un dosar penal, aceasta fiind cercetată pentru zădărnicirea combaterii bolilor.

Într-o postare pe Facebook, medicul a povestit pe larg când au apărut primele simptome după revenirea în țară din concediul petrecut în Austria. Aceasta spune că a început să se simtă rău pe 19 martie, și își amintește că înainte cu o zi un alt coleg s-a învoit de la serviciu, deoarece avea febră și frisoane.

„Dragi prieteni, cunoscuți, pacienți! Joi seara, pe 19 martie, mi-am culcat fetița și au început frisoanele, m-am băgat sub plapumă, mi-am luat temperatura – aveam 37,5. Am băut ceai fierbinte, în timpul nopții m-am mai trezit de două ori să beau apă și între timp temperatura a crescut la 38. Dimineață când m-am trezit eram relativ bine, o durere ușoară de cap și 37,00 temperatura. Am dat telefon la serviciu, șeful de tură din ziua respectivă m-a sfătuit să îmi iau concediu medical de la medicul de familie, pe care l-am și anunțat imediat. Ne-am trezit și am început ziua fără aproape fără simptome. Două lucruri îmi treceau prin minte: că din facultate nu am mai avut febră și frisoane, iar miercuri înainte de prânz un coleg de serviciu a plecat acasă cu febră și se plângea că e slăbit, și având în vedere situația epidemiologică actuală, mi-am dat seama că în cursul zilei de vineri trebuie să fac neapărat testul, pentru că luni sunt de serviciu și trebuie să știu că nu sunt un pericol pentru nimeni. Prima dată am sunat la Infecțioase, de unde m-au redirecționat la Direcția de Sănătate Publică Covasna, unde m-au asigurat că îmi vor preleva o probă vineri sau sâmbătă”, a scris medicul pe Facebook..

Medicul povestește că sâmbătă, în jurul orei 20:00, a aflat rezultatul testului, care în cazul ei confirma prezența coronavirusului. Atât părinții ei, cât și soțul și fiica ei în vârstă de 3 ani au fost testați negativ.

Aceasta susține că niciuna dintre persoanele cu care a intrat în contact în ultimele săptămâni nu prezintă simptome. Mai mult, cei alături de care și-a petrecut concediul în Austria sunt asimptomatici, și crede că nu a fost infectată în timpul călătoriei.

„Pe 28 februarie am pornit cu mașina 4 persoane în Schladmíng, Austria (nu Del Tirol, nu Ischgl), în paralel cu noi, 3 persoane din Târgu Mureș și o persoană din Cluj. Rezervarea am făcut-o pe internet, o casă privată în care am stat 6 adulți și doi copii (…) Pe 8 martie la 06:00 dimineața ne-am trezit, ne-am luat rămas bun și pe la ora 09:00 am ieșit din Austria, am condus aproape fără oprire și spre seară eram deja acasă. În momentul în care am părăsit Austria, nu era niciun fel de obligație să intrăm în izolare la domiciliu, Austria a devenit zonă galbenă abia o săptămână mai târziu, pe 15 martie. Cu toate astea, vreau să menționez că nici familia din Târgu Mureș, nici bărbatul din Cluj, soțul și fiica mea, dădaca noastră, alături de care am petrecut săptămâna asta (și după ce a trecut perioada maximă de incubație de 14 zile) nu au niciun simptom. Ancheta epidemiologică este în desfășurare. Îi rog pe toți cei cu care am intrat în contact în ultimele 14 zile să rămână izolați la domiciliu, dacă aveți simptome care pot fi caracteristice infecției cu Covid 19, anunțați iemdiat Direcția de Sănătate Publică (www.dspcovasna.ro). Vă stau la dispoziție la telefon și pe internet dacă aveți întrebări și vă pot ajuta”, a scris medicul.

Preimul care a ieșit public și a recunoscut că este infectat cu virusul COVID-19 a fost medicul primar obstetrician-ginecolog, dr. András Pál. Acesta i-a rugat pe cei cu care a intrat în contact în ultimele două săptămâni să contacteze Direcţia de Sănătate Publică, iar dacă au simptome, să solicite să li se efectueze un test.

Marţi dimineaţa, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, le-a solicitat celor 5 medici de la Spitalul Județean de Urgență din Sfântu Gheorghe, confirmaţi cu noul coronavirus, să își anunțe numele în mod public pentru a elimina temerile locuitorilor și a restabili încrederea comunității, precizând că aceasta este atitudinea corectă și responsabilă pe care cei 5 ar trebui să o aibă.