Rezultatele probelor prelevate de la președintele Partidului Naţional Liberal (PNL) Covasna, Olimpiu Floroian și familia acestuia, au ieșit negative, nefiind confirmată prezența coronavirusului.

Contactat telefonic, acesta a declarat că atât el cât și familia sa se simt bine, nu le lipsește nimic, și vor mai rămâne în autoizolare până în data de 23 martie.

„Suntem bine, am fost testați, rezultatul este negativ. Trebuie să mai rămânem în autoizolare până luni, pe 23 martie. Avem și am avut tot ce ne trebuie, nu e niciun fel de problemă în privința asta. Am fost și verificați dacă suntem la locuința unde am declarat că vom fi autoizolați. A fost domnul primar și șeful de post din localitatea unde suntem și ne-au verificat. Totul este în regulă”, ne-a spus Olimpiu Floroian.

Preşedintele PNL Covasna a intrat în izolare la domiciliu după ce în data de 9 martie a participat la şedinţa Biroului Politic Naţional al partidului, la care a fost prezent și senatorul Vergil Chiţac, testat pozitiv pentru COVID-19.

După primirea rezultatului, PNL şi Guvernul României au anunţat că intră în carantină.