Centrul de Cercetări Subacvatice al județului Covasna intenționează să lanseze o serie de videoclipuri online, menite să îi învețe pe adulți să depășească stresul cauzat de răspândirea infecțiilor cu noul coronavirus.

Videoclipurile vor fi adresate adulților și vor veni în completarea proiectului de (re)echilibrare în 3 pași (Conștientizare, Acțiune, Schimbare) dedicat celor care doresc să își regăsească starea de bine în plan personal și profesional.

Coordonatorul Departamentului de Terapii Speciale din cadrul Centrului de Cercetări Subacvatice Dalnic, scafandrul profesionist Szabó Jenő a precizat că a utilizat metoda mai bine de 30 de ani, instruind de-a lungul timpului inclusiv angajați din cadrul Ministerului de Interne, pe care i-a ajutat să facă față stresului de zi cu zi.

„Timp de 25-35 de ani am instruit oameni care trebuie să facă față stresului. Acest stres poate să te inhibe, deci dacă nu reușești să îl ții în frâu, atunci nu mai poți aplica nimic din ce ai învățat anterior. Noi putem să discutăm despre managementul stresului, putem să învățăm foarte multe lucruri de la psihologi, de la psihoterapeuți, pe care putem să le aplicăm când suntem calmi, dar asta nu este realitatea. În momentul în care îi instruim pe scafandrii de căutare, sau pe luptători, ei trebuie să aplice ceea ce știu în condiții de stres. Am considerat până acum că trebuie să îi învățăm profesioniștii să facă față stresului, și mă gândeam în primul rând la cadrele militare și la acei scafandri cu care mă ocup eu, dar văzând ce se întâmplă la nivel național mi-am dat seama că (…) datorită răspândirii acestui virus, barierele au cedat la foarte multe persoane. Am zis să vin în ajutorul lor cu un curs, să aplic ceea ce am aplicat și predat toată viața pentru profesioniști, pentru că nu e o chestiune complicată să pun sub forma unui curs și să îi învăț și pe oamenii de rând cum pot face față acestui stres, astfel încât să nu îl transmită mai departe copiilor lor”, a explicat scafandrul profesionist Szabó Jenő.

Programul de (re)echilibrare pentru adulți se derulează în fiecare sfârșit de săptămână la „Panorama Boutique Hotel” Sfântu Gheorghe, iar toți cei interesați pot participa la aceste cursrui în baza unei programări prealabile.

În privința cursurilor online pentru managementul stresului cauzat de răspândirea coronavirusului, specialistul spune că se gândește să realizeze videoclipuri scurte, de 2-3 minute fiecare, în care să prezinte câteva informații relevante și sfaturi, invitându-i pe urmăritori inclusiv să răspundă la întrebări, sau să participe chiar la concursuri cu premii.

Szabó Jenő are o experienţă de aproape 30 de ani în domeniul scufundărilor și a fost membru al echipei celebrului explorator Jacques Yves Cousteau, în expediţia în Bazinul Hidrografic al Dunării, între 1991-1992.

Primul brevet de scafandru speolog l-a obținut în 1985, iar brevetul internaţional de instructor l-a dobândit în 1994.

În 2006 a publicat un manual folosit inclusiv de Ministerul de Interne pentru pregătirea trupelor speciale și a scafandrilor în acțiunile de salvare din mediul acvatic.