Apelurile făcute în ultima perioadă de Centrul de Transfuzii Sanguine Covasna, spitale și familiile celor pentru care fiecare pungă de sânge donată înseamnă o șansă la viață, dau rezultate.

Peste 30 de jandarmi covăsneni s-au mobilizat, iar vineri la prima oră au donat sânge pentru cei aflați în suferință, în speranța că exemplul lor va fi urmat de cât mai multe persoane, dar și la gândul că, la un moment dat, oricare dintre ei s-ar putea afla în situația de a avea nevoie de sânge.

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Covasna, Ionel Mănăilescu ne-a precizat că astfel de acțiuni sunt organizate frecvent, mulţi dintre jandarmii covăsneni fiind donatori permanenţi, însă motivul pentru care a fost organizată această acţiune este numărul ridicat de apeluri disperate pe care familiile celor aflați în suferință le-au făcut în mediul online în ultimele zile.

„Noi periodic mergem și donăm, de data asta am avut succes, au răspuns prezent mul mai mulți colegi decât ne așteptam. Dimineață am fost peste 30 de persoane, dar mai sunt colegi care vor merge în perioada următoare (…) Din cauza lipsei acute de sânge facem frecvent astfel de acţiuni, am văzut săptămâna aceasta foarte multe apeluri disperate ale unor familii, și am zis că nu mai trebuie să așteptăm campanii sau provocări, așa că ne-am mobilizat (…) Nu îi cunoaștem, nu știm cine vor fi beneficiarii sângelui, dar știm că am răspuns într-un număr mare la această acțiune, conştienţi fiind de necesitatea şi importanța celor 450 ml de sânge. Prin această acțiune, colegii noștri au demonstrat că au înţeles importanţa unui astfel de gest, că a dona sânge înseamnă a salva viaţa cuiva aflat în suferință, și totodată au dorit să dea un exemplu altor instituţii, dar şi comunităţii locale (…) Ne-am gândim că şi noi, la rândul nostru, am putea avea nevoie la un moment dat de acea picătură de sânge pentru ca viaţa să ne fie salvată”, a transmis purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Covasna, Ionel Mănăilescu.

Directorul Centrului de Transfuzii Sanguine Covasna, dr. Andy Rosin, ne-a precizat că acțiunea a fost organizată la inițiativa conducerii Jandarmeriei Covasna, care a luat legătura cu reprezentanții centrului.

El a precizat că acțiunea este una binevenită, în contextul în care spitalele au nevoie de sânge din toate grupele (0, A, B, AB) în permanență.

Cei care doresc să le urmeze exemplul jandarmilor covăsneni o pot face și în afara campaniilor umanitare.

Condiţia pentru a putea dona este ca persoanele să aibă vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, peste 55 kg, tensiunea arterială maximă să nu depășească 200 mmHg iar cea minimă 100 mmHg, să nu aibă boli cronice și să nu fi luat medicamente în ultimele două săptămâni.

De asemenea, înainte de a dona sânge participanților le este interzis să consume alcool cu 48 de ore înainte, iar fumatul este interzis cu două ore înainte și după donare.