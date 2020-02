Covasna nu este un judeţ-problemă din punct de vedere al riscului de producere a inundaţiilor, spune directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Covasna, dr. ing. Ioan Ilaș, însă viiturile pot cauza distrugeri importante.

Acesta spune că cele mai mari probleme sunt cauzate de râurile și pâraiele din zona de munte a județului, unde ploile torențiale duc la o concentrare rapidă a apei, însă îndiguirile făcute în județ în ultimii ani ar trebui să reducă riscul de revărsare a cursurilor de apă.

„Suntem un județ de munte, în care apele au un caracter în general torențial, vin cu mare viteză și au probabilitatea foarte mare de a distruge anumite lucrări hidrotehnice, sau de a crea inundații în anumite locuri. Sunt multe județe din țară care au aceleași probleme, important este să încercăm să facem ce trebuie pentru a împiedica aceste fenomene, mai ales că în ultimul timp au apărut schimbări climatice (…) Râul Negru trebuie tratat într-un fel mai aparte. Este un râu special, în sensul că izvorăște și își are vărsarea în același județ. Izvorăște din Munții Nemira, iar în preajma localității Chichiș intră în Râul Olt. Are o lungime de peste 80 km, are câțiva afluenți importanți, este vorba despre pârâu Casin care vine din județul Harghita, și pârâul Tărlung care vine din județul Brașov. Are trei porțiuni: cursul superior, cursul mijlociu, și cursul inferior. Având toate cele 3 porțiuni de curgere în același județ, bineînțeles că pe cursul inferior, unde pantele se micșorează iar curgerile nu mai sunt la fel de rapide, există probabilitatea mult mai mare ca apele să deverseze. De aceea se spune că Râul Negru ar fi o problemă. Nu este, noi avem făcute îndiguiri pe cursul râului, iar mai multe probleme ne-a creat în 2018 pârâul Tărlung, care este un afluent”, a explicat ing. Ioan Ilaș.

Potrivit acestuia, nu doar Râul Negru și afluenții săi cauzează neplăceri. Este nevoie de lucrări de apărare împotriva inundațiilor pe Râul Cormoș, al cărui curs a fost deviat în urmă cu mai multi ani pentru exploatarea cărbunelui în zona localității Baraolt.

„Când sunt inundații toată lumea spune că Apele Române sunt de vină, dar nu toate lucrările de apărare din județ aparțin de noi. De multe ori sunt chestiuni care nu aparțin de noi dar nu cred că este oportun să spunem că nu le facem, atunci când este cazul facem ce trebuie făcut, atât cât se poate. Avem probleme mari pe pârâul Cormoș care a fost deviat datorită exploatărilor de cărbune făcute în zonă pe o anumită perioadă. O parte dintre digurile care au fost acolo au aparținut societății care a exploatat acea zonă. Ei au dat faliment, mijloacele fixe s-au predat stânga-dreapta, iar acum nu reușim să le dăm de cap. Am încercat să le găsim cu sprijinul Ministerului, să aflăm cine este proprietarul acelor diguri, pentru că ar trebui să le preluăm și să facem niște investiții, ca să le putem pune la punct”, a explicat Ioan Ilaș.

SGA Covasna administrează o reţea hidrografică de 3.710 km2, dintre care aproximativ 80% (2.960 km2) se află în bazinul hidrorafic al Oltului, restul de aproximativ 20% aparține bazinului hidrografic al Buzăului, iar ca lungime, rețeaua cuprinde 1.327 km2 de râuri cadastrate.