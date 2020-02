Cursurile la Colegiul Naţional „Szekely Miko” din Sfântu Gheorghe vor fi suspendate integral, până la finalul săptămânii, după ce peste 21% dintre elevi au lipsit miercuri de la ore din cauza virozelor respiratorii; iar în cazul Liceului de Arte „Plugor Sandor”, Inspectoratul Şcolar a anunţat suspendarea cursurilor claselor pregătitoare A şi B, clasa a II-a A şi clasa a VII-a A.

În cazul Colegiul Naţional „Szekely Miko”, conducerea IŞJ Covasna transmite că în ultimele zile cursurile în unele clase au fost suspendate, fără rezultate însă.

Luni şi marţi, în alte 6 unităţi de învăţământ a fost luată decizia suspendării cursurilor, total sau parţial, măsura fiind luată la propunerea conducerilor instituţiilor, de comun acord cu Direcţia de Sănătate Publică Covasna, şi cu informarea Instituţiei Prefectului, pentru a preveni răspândirea virozelor respiratorii, se arată în comunicat.

În cursul săptămânii trecute, cursurile au fost suspendate în mai multe clase de la Colegiul “Szekely Miko”, Şcoala Gimnazială „Varadi Jozsef” şi Liceul Teologic Reformat din Sfântu Gheorghe, precum şi la Şcoala gimnazială „Bod Peter” din Cernat, iar la finalul lunii trecute, Direcţia Sanitară Covasna a dispus suspendarea cursurilor la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Sfântu Gheorghe, după ce peste 20% dintre elevi nu au mai venit la şcoală, fiind bolnavi.

În toate cazurile, spaţiile unităţilor de învăţământ au fost dezinfectate, măsură ce va fi luată şi în această situaţie

5 cazuri de gripă confirmate. A crescut şi numărul virozelor respiratorii

Cinci cazuri noi de gripă au fost confirmate în ultimele zile la nivelul judeţului Covasna, fiind vorba despre doi copii de 4 ani, unul sub un an, iar alte două au fost confirmate la copii de 5, respectiv 9 ani.

Medicul epidemiolog Santa Ferenc, din cadrul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Covasna, ne-a precizat că în ultimele zile s-a observat o creștere și în cazul pneumoniilor, în cazul a peste 4% dintre pacienţi fiind necesară internarea, iar numărul virozelor respiratorii a crescut cu aproape 200 faţă de săptămâna precedentă.

“Săptămâna trecută numărul infecțiilor respiratorii a scăzut cu aproxiamtiv 200 de cazuri, cu toate că în unele școli erau grupe în care s-a înregistrat 20, 30, chiar 40% absenteism, acum avem clase și cu 50%. În această săptămână se înregistrează din nou o creştere 200 a virozelor respiratorii. Avem şi absenteism în unitățile de învățământ, am solicitat să se facă triaj zilnic și să fie raportate cazurile, astfel că cei care până acum se prezentau la ore chiar dacă aveau simptome, acum stau acasă. Am luat măsuri de suspendare parțială a cursurilor, mai frecvent decât am făcut-o în anii precedenți. Nu sunt școli întregi, sunt clase unde a fost absenteism mai ridicat”, a explicat medicul epidemiolog.

Acesta a precizat că deşi în această săptămână se înregistrează cele mai multe cazuri de infecţii respiratorii din ultimii ani, situaţia nu este încă una alarmantă, pacienţii au forme uşoare şi medii, şi doar 1,1% au necesitat internarea.

„Am avut o mică creștere dar nu am ajuns la recordul ultimilor 10 ani. Avem 3.257 de cazuri de infecții respiratorii, față de acum 8 ani, de exemplu, când în aceeași perioadă aveam 3.698 cazuri, deci cu peste 400 mai multe. Nu este un record, dar față de ultimii 10 ani este una dintre cele mai mari valori. Am fost anunțați despre depistarea a cinci cazuri noi de gripă, (…) sunt confirmate, dar nu căutăm și nu încurajăm populația să umble după teste rapide pentru că în sezonul gripal este ușor de pus acest diagnostic. Gripa distruge din stratul respirator superior multe celule din suprafața mucoasei (…) E bine să eviți gripa, iar dacă poți, să te vaccinezi. Cei care pot beneficia de vaccin gratuit trebuie să profite, iar cei care nu vor să se îmbolnăvească e bine să se protejeze. Vaccin nu prea mai avem, sunt foarte puține doze, mai promite câte un medic că vine și ia dar am rămas cu promisiunea. Mai avem 2-3-5 doze, dar am cam ieşit din perioada de vaccinare”, a mai precizat specialistul.