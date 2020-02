Declaraţii la înălţime făcute de primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád. Luni, edilul a susţinut o conferinţă de presă inedită, pe acoperişul fostului Hotel Bodoc din municipiu, de unde şi-a anunţat candidatura pentru un nou mandat la cârma oraşului, şi a vorbit despre realizările din primele trei mandate, dar şi despre planurile Primăriei pentru următorii ani.

El a precizat că nu a ales locaţia întâmplător, amintind că în urmă cu 4 ani, în data de 17 februarie, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie i-au sigilat biroul şi l-au dus la audieri în dosarul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), fiind cercetat atunci pentru atribuirea unor contracte, privind modernizarea unor străzi şi trotuare, realizarea de piste pentru biciclişti şi iluminat public.

„Am ales această zi, această dată şi această locaţie (17 februarie, acoperişul Hotelului Bodoc – n.r.) pentru această conferinţă de presă pentru că în urmă cu fix 4 ani, în loc să mă trezească alarma ceasului, eu şi familia mea am fost treziţi de jandarmi. Noi, cei care suntem aici, şi majoritatea celor care sunt pe străzile din municipiul Sfântu Gheorghe suntem interesaţi ca acest oraş să fie dinamic, să fie un oraş care se dezvoltă. Dar trebuie să ştiţi că nu toţi gândesc aşa. Nu toată lumea vrea ca acest oraş să fie unul care se dezvoltă dinamic, nu toată lumea vrea ca Sfântu Gheorghe să fie un oraş-model în România, iar cei care nu doresc acest lucru au făcut ce au făcut în urmă cu 4 ani. Mi-am pus atunci întrebarea dacă fac bine sau rău dacă încerc să continui munca pe care am început-o, şi de foarte multe ori am avut momente în care am crezut că fac mai bine oraşului dacă renunţ. Feedback-ul venit din partea cetăţenilor m-a făcut să iau decizia să continui pentru că avem proiecte foarte mari (…) Vreau să vă anunţ astăzi, aici, că în iunie voi candida din nou împreună cu echipa mea la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe, şi pot să vă asigur că în următorii 10 ani municipiul Sfântu Gheorghe va avea o dezvoltare şi mai radicală, şi mai pozitivă decât a avut în ultimii 10 ani”, a declarat primarul Antal Árpád.

Edilul s-a folosit de prilej şi pentru a aminti că imobilul înalt de 10 etaje, care în ultimii ani a fost lăsat în paragină, va fi dărâmat, iar în locul lui va fi construită cea mai modernă sală multifuncţională din ţară, care va deservi tinerii şi cultura.

„Locaţia pe care am ales-o este o locaţie-simbol a acestui oraş. Este simbolul comunismului, simbolul unbor vremuri care ne-au făcut foarte mult rău, şi vreau să vă anunţ că prin faptul că vom demola această clădire vom încheia această perioadă, şi vom începe o perioadă nouă, pentru secolul XXI, prin faptul că vom construi cea mai modernă clădire care va deservi cultura şi tineretul din România. Va fi noul simbol al oraşului”, a mai spus primarul.

Pentru realizarea proiectului, Primăria Sfântu Gheorghe a lansat un PUZ pentru această zonă a oraşului, care va fi terminat în aproximativ 5-7 luni, urmând ca pe data de 14 martie să fie prezentată toată concepţia acestui proiect.

Cel mai proibabil, demolarea fostului Hotel Bodoc se va desfăşura în partea a doua a acestui an, iar investiţia ar putea fi finalizată în anul 2024.