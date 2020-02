Expediția Khumba 2020 continuă. Cei doi covăsneni, Debreczeni László și Demeter László, care la sfârșitul lunii ianuarie au pornit într-o nouă aventură pe Coasta de Vest a continentului african, au încheiat duminică Raliul Budapesta – Bamako (Mali).

După 6859 km parcurși, cei doi au ajuns la linia de finish, în Sierra Leone, de unde în următoarele săptămâni își vor continua aventura spre Cape Town.

„Marea cursă africană a ajuns la final, iar noi am terminat raliul teferi și nevătămați. Pentru că am sărit traseul Budapesta-Marakkesh, și pentru că nu aveam niciun fel de experiență în cursa aceasta, am terminat competiția undeva la mijlocul clasamentului, deși am finalizat probele off-road în proporție de 100%. Oricum, suntem încântați și fericiți, a fost într-adevăr o cursă grozavă! Mulțumim pentru susținere”, au transmis cei doi covăsneni.

Traseul lor spre linia de finish nu a fost fără probleme. Cei doi au fost nevoiți să facă un „mic” ocol, după ce la 200 de metri de la trecera graniței dintre Sierra Leone și Republica Guineea au fost întorși din drum, nefiind lăsați să folosească punctul de trecere a frontierei, deși acesta era trecut în ruta competiției.

În a doua parte a expediției Trans-Africa, cei doi vor parcurge 12 state, pornind din Sierra Leone, pentru ca la final să ajungă la destinație, în Cape Town.

În cele 40 de zile pe care le vor petrece pe continentul african, cei doi le vor oferi copiilor sărmani, care nu au parte de jucării, câte o minge de fotbal.

În 2018, în cadrul primei expediții transafricane, membrii echipei de atunci: Tulit Zsombor, Szarukán László, Debreczeni László şi Demeter László au parcurs în total peste 15.500 de kilometri.