Campioana României din ultimele sezoane, Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe a obținut sâmbătă seară o nouă calificare în finala Cupei României la baschet feminine, după meciul din a doua semifinală, jucat cu Agronomia București, scor final 109-41.

După victorie, antrenorul Zoran Mikes a declarant „foarte fericit” pentru victoria obținută de covăsnence.

„Sunt foarte fericit că am câștigat meciul, evident că am fost favoriți. Nu am vrut să subestimăm echipa Agronomia, am vrut să acordăm importanță competiției. Le-am arătat tuturor că respectăm competiția, toate fetele noastre au jucat astăzi, acest lucru a fost important și cred că sunt suficient de în formă pentru mâine. M-am bucurat că am găzduit evenimentul, le mulțumesc în special fanilor că au venit într-un număr atât de mare și sper să vină și la finală într-un număr mai mare”, a declarant Zoran Mikes.

Duminică, de la ora 19:30, în Arena Sepsi din Sfântu Gheorghe se va juca finala dintre Sepsi-SIC si FCC Baschet Arad.

Biletele pot fi procurate înaintea meciului, la Arena Sepsi, taxa de intrare pentru finala Cupei fiind 15 lei. Copiii sub 18 ani au acces gratuit.

Fanii pot merge și cu autobuzul la Final 4. Acesta pleacă din stația din str. Berzei la orele 18:30 și 19:00.