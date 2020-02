Sepsi OSK joacă duminică, pe teren propriu, meciul cu numărul 100 din Liga I de fotbal, iar jucătorii şi-au propus să obţină prima victorie din acest an spune tehnicianul echipei, Leo Grozavu.

Acesta a precizat, într-o conferință de presă susținută înaintea meciului, că partida va fi una dificilă, însă jucătorii pe care îi antrenează sunt pregătiți să câștige.

„Ne aşteaptă o partidă dificilă împotriva unui adversar care în această iarnă s-a mişcat şi pe piaţa transferurilor, a adus jucători buni, de calitate, chiar dacă rezultatul din prima etapă nu a fost conform aşteptărilor lor. Au un antrenor care la nivelul României nu are nevoie de niciun fel de prezentare, toată lumea îl ştie pe Mircea Rednic, este un antrenor cu multe experienţă, pe care şi eu îl apreciez, la rândul meu, îl respect. Sunt absolut convins că ne aşteaptă o partidă dificilă, dar şi noi ne-am pregătit în sensul ăsta şi ne dorim să facem prima victorie din acest an. Sigur am fi reuşit dacă eram mai atenţi la Sibiu, dar din păcate am pierdut două puncte”, a spus Grozavu, într-o conferinţă de presă.

El a mai declarant că pe jucători îi așteaptă un campionat foarte greu, un play-out în care majoritatea echipelor s-au întărit și îşi doresc să evite cele două locuri care duc spre liga a doua.

Partida, programată în cadrul celei de-a 24 etape, se va juca de la ora 14:30 pe Stadionul Municipal din Sfântu Gheorghe, iar conducerea clubului a lansat şi un apel către iubitorii fotbalului pentru a susţine campania de strângere de fonduri în sprijinul tânărului Mihai Lucian Corbu din Sfântu Gheorghe, în vârstă de 30 de ani, care a fost diagnosticat cu o tumoră pe creier şi are nevoie de o nouă operaţie.

„Echipa noastră joacă duminică meciul cu nr. 100 în prima ligă! Acum 4 ani nici nu gândeam că vreodată o să jucăm măcar un an în prima ligă fotbalistică. În cele 99 de meciuri am câştigat 27, am remizat de 29 ori şi am pierdut 43 de meciuri. Am avut victorii mari cu FCSB, Viitorul şi Craiova! Echipa a adus multe bucurii suporterilor şi sperăm că încă va mai aduce. Haideţi să umplem stadionul la meciul de duminică, să fie o sărbătoare cu stadionul plin”, a scris pe Facebook patronul clubului, Dioszegi Laszlo.

Mesaje anti-maghiare înaintea meciului, în apropierea Stadionului Municipal

Cu o zi înaintea meciului, pe un gard aflat la intersecția străzii Muzelor cu Aleea Sănătății din cartierul Simeria, în apropierea Stadionului Municipal, persoane necunoscute au scris cu spray mai multe mesaje anti-maghiare și împotriva echipei, printre care și „plecaţi”.

Pe pagina de Facebook a suporterilor echipei din Sfântu Gheorghe au fost postate mai multe poze cu menționea „Condamnăm toate manifestările de ură, antisemitism şi xenofobie”.

Cel mai probabil făptașii vor fi prinși, întrucât în zonă exită o cameră de luat vederi.