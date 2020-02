Metoda „nu am bani să alimentez” a ajuns și în județul Covasna! Un șofer care a oprit miercuri la o benzinărie din apropiere de Reci pentru a alimenta, a fost păcălit de un bărbat, aparent străin, care l-a abordat susținând că nu are bani pentru combustibil.

Șoferul păcălit susține că omul era „bine îmbrăcat” și vorbea doar în limbile turcă și engleză. În plus, în schimbul banilor pentru combustibil, „străinul” i-ar fi oferit un inel din „aur”.

„S-a întâmplat la ieșirea din benzinăria de la intersecţia de la Reci. Un bărbat ne-a oprit să ne ceară ajutorul spunând că nu are bani să alimenteze, și nu știu unde voia să ajungă (vorbea doar turcă și engleză). Ne-a oferit un inel de „aur” în schimbul banilor pentru combustibil. Ne-a implorat să îl ajutăm (un bărbat creol, bine îmbrăcat), așa că i-am dat o sumă deloc mică în schimbul inelului, ca să îl ajutăm, dar nu ne-am gândit la ce a urmat. Ajunși în oraș, am vrut să verificăm dacă inelul este sau nu din aur, și am aflat că nu. Din păcate nu am putut vedea numărul de înmatriculare al mașinii cu care era pentru că stăteam destul de departe de ea. Vreau doar să le atrag atenția și altor șoferi, să nu pățească la fel!”, a scris omul într-o postare pe un grup de pe Facebook.

Polițiștii fac cercetări

Deocamdată victima nu a depus plângere la poliție, însă oamenii legii fac cercetări, și îi recomandă șoferului păcălit să meargă la cea mai apropiată secție și să sesizeze fapta. În plus, polițiștii le recomandă șoferilor să nu dea curs unor astfel de solicitări, și să nu se lase păcăliți de povești prezentate frumos.

„Până la acest moment nu am primit nicio sesizare despre acest caz. Îndrumăm persoana în cauză să meargă la cea mai apropiată secție de poliție pentru a sesiza fapta. Recomandarea este ca cetățenii să nu dea curs sub nicio formă solicitărilor unor astfel de persoane, să nu ofere sume de bani contra unor bijuterii, parfumuri, telefoane etc. Totdată, să nu se lase impresionați de o poveste emoționantă. Dacă sunt abordați de persoane necunoscute care le solicită să schimbe bani, să nu dea curs solicitării”, ne-a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Covasna, subinspector Radu Stroe.

„Nu am bani pentru medicamentele copilului”

O metodă similară de înșelăciune este folosită de un bărbat de etnie romă din Sfântu Gheorghe, care abordează trecătorii pe stradă, de obicei în apropierea unor farmacii din oraș, și le cere diferite sume, pe motiv că nu îi ajung banii să cumpere medicamentele pentru copilul bolnav.

Omul are și o rețetă și nu de puține ori trecătorii s-au lăsat impresionați de povestea lui și i-au oferit bani, însă odată ce i-a primit, omul se îndreaptă spre cel mai apropiat bar și își cumpără băuturi alcoolice sau țigări.

Polițiștii recomandă să faceți sesizări în cazul în care sunteți păcăliți de astfel de persoane.