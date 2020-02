Peste 150.000 de lei au fost strânşi, în cursul anului trecut, prin programul „Card comunitar” lansat în urmă cu 9 ani de Fundaâia Comunitară Covasna, suma fiind cheltuită pentru finanţarea mai multor proiecte locale, precum plantarea de pomi fructiferi, burse şcolare şi promovarea unor produse şi firme autohtone.

Reprezentanţii Fundaţiei au precizat că suma a fost colectată din localităţile Sfântu Gheorghe, Covasna, Baraolt şi Târgu Secuiesc, în care funcţionează programul “Card comunitar”. În plus, peste 200.000 de lei „s-au întors în comunitate”.

“În 2019 am investit în comunitate 211.328 lei, din care 30.718 lei cheltuieli cu programe. Printre altele, am realizat 16 activităţi şi două programe, trei investiţii în spaţiul public în 3 oraşe, am acordat 21 de burse anuale de studii, am finanţat 24 de excursii locale, 500 de elevi au fost implicaţi în programul de protecţie a mediului şi 4.350 de puieţi de pomi fructiferi au fost împărţiţi în judeţ în zonele Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna, Baraolt şi Întorsura Buzăului”, au transmis reprezentanţii Fundaţiei.

Tot anul trecut, prin diverse acţiuni organizate în judeţ, Fundaţia Comunitară a mai adunat din partea firmelor şi persoanelor fizice 113.593 lei, iar cea mai mare sumă a fost colectată în cadrul acţiunii „Pedalează pentru un scop bun”, derulată la Târgu Secuiesc (33.825 lei).