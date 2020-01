Pentru că autorităţile locale îşi doresc ca Sfântu Gheorghe să fie un oraş cât mai verde, mai prietenos cu mediul şi care să le ofere locuitorilor condiţii de siguranţă şi linişte pentru viaţa de zi cu zi, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe a lansat în dezbatere publică Hotărârea privind interzicerea comercializării și utilizării petardelor pe raza oraşului.

Măsura este necesară având în vedere dimensiunea fenomenului, respectiv utilizarea petardelor în perioada sărbătorilor de un număr foarte mare de persoane care au acces la aceste produse pirotehnice. Astfel se pune problema dacă acest fenomen poate fi efectiv ţinut sub control, fapt pentru care s-ar impune reglementarea acestui aspect, în sensul interzicerii comercializării şi utilizării petardelor pe raza municipiului Sfântu Gheorghe.

„La începutul acestui an am primit cel puţin 20 de semnale de la cetăţeni în care s-au plâns de faptul că au fost deranjaţi de petarde, atât în centru cât şi în cartiere. De aceea am decis să adoptăm o hotărâre în acest sens. Când am discutat prima dată, toată lumea a fost de acord. După câteva zile, şi de la Poliţie şi de la Serviciul Juridic am primit semnale că nu ar fi de competenţa noastră să ne ocupăm de aşa ceva. Nu sunt genul de primar care merge în faţa Consiliului Local cu proiecte de hotărâre care nu sunt contrasemnate de secretar. În acest caz voi merge totuşi în faţa Consiliului Local, pentru că astfel Guvernul va vedea că problema trebuie rezolvată la Bucureşti. Pentru asta trebuie să începem aici şi să demonstrăm că nu avem competenţa legală în acest moment să rezolvăm această problemă la nivel local”, a spus primarul Antal Árpád într-o conferinţă de presă.

Conform acestuia, legea trebuie modificată la nivel naţional astfel încât să se dea această competenţă la nivel local. Astfel, acele oraşe care doresc interzicerea petardelor, să poată decide în acest sens.

Mai mult, folosirea petardelor de către copii a dus de foarte multe ori, inclusiv la Sfântu Gheorghe, la provocarea de răni deosebit de grave, care pot fi astfel evitate prin interzicerea petardelor. De asemenea, zgomotul petardelor creează sperieturi şi panică inclusiv în rândul animalelor.

De asemenea, angajaţii Poliţiei Locale au fost puşi de-a lungul timpului în situaţia de a soluţiona multe reclamaţii venite din partea locuitorilor nemulţumiţi de tulburarea liniştii şi ordinii publice prin folosirea neadecvată şi abuzivă a petardelor.

Proiectul prevede sancţionarea cu avertisment sau amendă contravenţională de la 1.500 la 2.000 de lei a persoanelor fizice şi juridice care încalcă aceste prevederi.

De asemenea, rănirea unei persoane sau a unui animal prin utilizarea petardelor se sancţionează cu avertisment sau amendă contravenţională de la 2.000 la 2.500 lei.

Potrivit proiectului, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se va face de către Poliţia Locală Sfântu Gheorghe.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură sau la adresa de e-mail: [email protected] , până la data de 7 februarie 2020.

Anunţul privind dezbaterea publică poate fi găsit pe site-ul Primăriei AICI .