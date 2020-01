Pentru anul școlar 2020-2021, la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sfântu Gheorghe au fost aprobate 3 clase pregătitoare, iar conducerea instituției a anunțat că din toamnă intenționează înfiinșarea a două clase pentru învățământul tradițional și una pentru învățământul alternativ Step by Step.

Clasele aprobate de Inspectoratul Școlar Județean Covasna însumează 75 de locuri și vor cuprinde elevi care îndeplinesc condițiile de înscriere în clasa pregătitoare.

Învățământul tradițional

Părinții care se gândesc să opteze pentru una dintre cele două clase pentru învățământul tradițional trebuie să știe că învățătoarele care preiau clasele pun un mare accent pe aplicarea unor metode moderne de predare-învățare-evaluare.

Centrarea activității didactice pe formarea competențelor elevilor este un proces complex, ce implică schimbări majore: învățarea se realizează preponderent prin cooperare; profesorul și elevul sunt parteneri în procesul de învățare; elevul este îndrumat spre rezolvarea unor sarcini care să aibă o contribuție activă la propria formare; evaluarea pune accentul pe calitate și vizează progresul în învățare fără a marșa pe insucces sau pe cunoștințe nedobândite.

„Copiii reprezintă cea mai mare avuție a noastră. Educarea lor este o misiune nobilă în care se împletesc iubirea necondiționată, respectul, dorința de a le oferi o dezvoltare armonioasă. Debutul școlarității este un moment important în viața fiecărui copil, a fiecărei familii. Unii copii așteaptă intrarea în școală cu bucurie, alții cu teamă. Rolul învățătorului este acela de a transforma această experiență pentru fiecare învățăcel în parte într-o trăire pozitivă. Prin crearea unui mediu afectiv emoțional sigur, copilul capătă încredere în sine, învățarea devine un proces firesc de acumulare de cunoștințe, de formare de priceperi și deprinderi, de formare a unor competențe atât de necesare în devenirea lui. Școala devine o a doua casă, în care copilul descoperă, se descoperă, învață să relaționeze, cunoaște, se cunoaște, este încurajat și devine conștient de propria valoare”, spune Ibolya Ilyés, una dintre învățătoarele care va prelua cele două clase pentru învățământul tradițional.

„Nu peste mult timp, o nouă generație va păși în lăcașul de educație, învățătură și cultură care este școala. Din toamnă, alături de această generație, voi străbate un nou drum, un drum al cunoașterii, al noilor descoperiri și al provocărilor. Este important pentru viitorii școlari să știe că în școala noastră vor asimila deprinderi și vor acumula experiențe care le vor fi utile în viață, iar eu le voi călăuzi pașii pe drumul cunoașterii, conștientă că ei au nevoie de dragoste, înțelegere, bunătate, respect și bunăvoință. Prin prisma formării mele profesionale și a devotamentului ce mă caracterizează îi voi ajuta să invețe cum să depășească neîncrederea, nesiguranța și le voi oferi căldura umană de care au atâta nevoie, atunci când cu timiditate vor păși în sala de clasă. Îmi doresc să construim un parteneriat din care toți vom avea de câștigat, părinții, elevii și școala. Drumul va fi probabil uneori mai anevoios, cu obstacole ce necesită efort și voință pentu a fi depășite, dar sunt sigură că împreună vom reuși”, a transmis Lavinia Ballo, învățătoare la clasa pentru învățământul tradițional.

Alternativa educațională Step by Step

Părinții care înclină spre o metodă alternativă de învățare trebuie să cunoască câteva concepte ale alternativei Step by Step – se lucrează pe centre, există o organizare diferită a spațiului care răspunde necesităților copilului, consolidarea noțiunilor predate dimineața se realizează după masa, precum și alte activități specifice (Scaunul Autorului, Povestea zilei), programul zilei 08:00 – 16:00, timp în care cele două învățătoare lucrează împreună 4 ore.

„În ceea ce privește alternativa educațională Step by Step, baza de la care se pleacă în realizarea instruirii este cunoașterea și respectarea nivelului de dezvoltare a copilului. Programul Step by Step din România respectă Curriculum Național, adaptându-l la cultura locală. Conceptele care stau la baza filozofiei Step by Step sunt: individualizarea instruirii în funcție de necesitățile și interesele fiecărui copil. Copilul adoptă o poziție centrală în actul educațional, desfășurarea unor activități individuale și de grup în centre de activitate special amenajate (Centrul de Alfabetizare, Centrul de Matematică, Centrul de Științe, Centrul de Arte, Centrul de Construcții și Joc de rol), implicarea directă a familiei, instruirea permanentă a învățătorilor. Activitățile desfășurate în alternativa educațională Step by Step sunt planificate, organizate și desfășurate de două cadre didactice care formează o echipă, care devine model de colaborare și pentru colectivul de elevi”, a spus Gabriela Prundar, una dintre învățătoarele specializate pe alternativa Step by Step.

„Toamna se numără bobocii … un nou început, o nouă provocare, atât pentru cei mai mici școlari, cât și pentru mine, ca dascăl. Fiecare serie nouă de școlari mă pune mereu la încercare pentru că fiecare generație e diferită și unică. Ca învățătoare îmi doresc să formez caractere, să insuflu valori, să încurajez gândirea inovativă și totodată să dezvolt un parteneriat activ între școală și familie, implicând părinții în activitățile școlare și extrașcolare, deoarece implicarea lor este esențială în dezvoltarea armonioasă a micului școlar. Prima calitate a unui dascăl bun este să își iubească elevii, să îi fie drag să lucreze cu ei, să vrea să fie acolo pentru ei, să le transmită încredere, să îi învețe cum să gândească, iar pentru acestea e nevoie nu numai de răbdare, știință și inteligență, ci și de dăruire”, spune învățătoarea Melania Banciu.

Părinții care vor să fie cât mai bine și corect informați sunt așteptați săptămânile următoare, împreună cu viitorii școlari, la activitățile pe care cadrele didactice care urmează să preia clasele pregătitoare din toamna anului școlar 2020-2021, le vor organiza împreună cu directoarea Colegiului Național „Mihai Viteazul”, Costea Luminița-Ana, și directorarea adjunctă a Colegiului, Băilă Maria.

