Antrenorul principal al Sepsi OSK, Leo Grozavu a tras primele concluzii după revenirea lotului din cantonamentul de două săptămâni pe care l-a avut în Turcia.

Acesta spune că este mulțumit de stagiul de pregătire avut de echipă, iar vremea frumoasă le-a permis jucătorilor să se antreneze în condiții optime.

„A fost o perioadă cu antrenamente duble, jocuri de pregătire, în care toți s-au străduit să-și arate calitățile și să încerce să facă cât mai mult pentru a se pregăti cât mai bine pentru Campionat. Eram îngrijorat la început, știm cu toții că în această perioadă în Turcia plouă, și așa cum anii trecuți multe dintre echipe nu au reușit să-și desfășoare așa cum își doresc activitatea, am avut și noi această temere. Din fericire pentru noi a fost o vreme foarte bună, nu a plouat în nicio zi, sau nu a fost în așa fel încât să ne perturbe activitatea. Am avut la dispoziție terenuri bune, condiții optime pentru a ne face pregătirea cât mai bine. Jucătorii nou-veniți, au fost în special o serie de jucători tineri pe care mi-am dorit să îi cunosc mai bine, să îi văd ca să îmi pot face o idee despre potențialul lor. Am încercat, în funcție de nevoile noastre, să îi și folosim la jocurile amicale pe care le-am avut, de asta nu am pus preț neapărat pe rezultat ci pe această evaluare a jucătorilor tineri”, a spus antrenorul.

Cu toate acestea, tehnicianul este nemulțumit de faptul că nu toți jucătorii au fost apți pentru a se pregăti la aceeași intensitate ca restul echipei, o parte dintre aceștia fiind accidentați. El a mai precizat că o parte dintre jucătorii nou-veniți la echipă au confirmat, iar o parte dintre cei tineri au potențial, dar mai mult ca sigur vor fi împrumutați la alte echipe pentru că nu s-au adaptat suficient de bine.

„Trecerea de la Liga a III-a sau de la Juniori nu a fost ușor de făcut. Mi-am dat seama că și ei realizează intensitatea antrenamentelor și ritmul de joc este diferit de ceea ce au întâlnit ei până acum și mai au de muncă. Din acest punct de vedere ne-am străduit să le găsim soluții bune pentru a putea să îi avem în vizor în continuare. Nemulțumirea mea este legată de faptul că nu am reușit să avem în această perioadă toți jucătorii apți pentru a fi prezenți pe terenul de antrenament și la jocurile amicale. O parte dintre ei au avut accidentări și au ieșit pentru o zi, două sau mai multe din circuitul jocurilor și al antrenamentelor. Mi-aș fi dorit ca toți să aibă posibilitatea să se antreneze la fel, să aibă minute la fel, nu a fost posibil, de asta am această nemulțumire. Ne străduim ca până la partida de Campionat să îi aducem pe toți la un nivel cât mai apropiat de pregătire în așa fel încât să putem să aliniem la prima etapă o echipă cât mai aproape de dorința noastră”, a mai spus tehnicianul.

El a mai spus că jucătorii se vor strădui ca în următoarele 4 meciuri să scoată cât mai multe puncte. Campionatul se reia în weekendul următor, prima partidă oficială din acest an pentru Sepsi OSK fiind programată sâmbătă, 1 februarie, de la ora 15:00, în deplasare cu FC Hermannstadt.

„Ne așteaptă o ultimă parte de Campionat, patru jocuri dificile în care vom încerca să scoatem cât mai multe puncte pentru că cele 4 jocuri, chiar dacă la final se vor înjumătăți punctele, nu ne sunt indiferente. Urmează play-out-ul în care indiferent câte puncte vom acumula în momentul de față se va juca cu foarte multă dăruire, luptă și va trebui să fim foarte bine pregătiți pentru că sunt 14 jocuri, foarte dificile toate, cu adversari care s-au întărit și au încercat să se pregătească mai bine și mai mult ca sigur vor da totul. Ne-am pregătit și sper ca toți fanii noștri din Sfântu Gheorghe, din împrejurimi și din țară să ne susțină și să fie alături de noi și în momentele mai puțin bune, pentru că sunt convins că toți jucătorii care vor intra pe teren de la începutul jocului sau pe parcurs vor da totul pentru victorie”, a încheiat Leo Grozavu.