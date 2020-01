Secretari de stat, reprezentanți ai Ministerului de Finanţe, economiști, consultanţi fiscali, cadre universitare și avocați specializați în probleme fiscale și schimbări legislative în domeniu sunt aşteptaţi săptămâna viitoare la cea de a 4-a ediţie a Întâlnirii contabililor din Ţinutul Secuiesc, organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Covasna, în parteneriat cu Asociaţia Economiştilor Maghiari din România.

Conferința va avea loc marți, 28 ianuarie, începând cu ora 10:30, la sediul Extensiei Universității ”Babeș-Bolyai” din Sfântu Gheorghe, unde sunt așteptați să participe aproximativ 150 de contabili, antreprenori şi economişti din județ, care vor afla ultimele noutăți în materie de „probleme” fiscale, modificările care vor avea loc în acest an, măsurile pe care antreprenorii ar trebui să le ia pentru a evita auditul fiscal și care sunt cele mai frecvente greșeli în domeniu.

Pe lista celor invitaţi se numără și György Attila – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Mariana Vizoli – expert în fiscalitate, care de-a lungul timpului a ocupat mai multe funcții de conducere importante, printre care și pe cea de director general al Ministerului Finanțelor Publice, Direcția de legislație Cod fiscal, actualul director general al Ministerului – Doru Petru Dudaş, dar și dr. Radu Bufan – profesor în cadrul Universității de Vest din Timișoara, sau Dániel Deák – avocat și lector la Universitatea Corvinus din Budapesta.

„Sunt teme de foarte mare actualitate. De exemplu, un lucru care este deja implementat în cadrul ANAF: faptul că sunt controlate doar acele societăţi comerciale la care riscul fiscal este scăzut, sau sub un anumit nivel, dar nu ştim care este acest nivel sau ce înseamnă asta. Ei (ANAF-n.red) fac calculele şi au o listă neagră. Anul trecut a apărut o modificare iar rezultatul și modul de calcul va fi disponibil pentru societăţile comerciale, astfel încât să poată evita aceste inspecţii fiscale, și în loc să își petreacă timpul cu controale, să îl poată folosi pentru dezvoltarea business-ului, de exemplu. Dl. Doru Petru Dudaş, care lucrează la acest proiect de lege, va vorbi despre acest mod de calcul şi rezultatul de risc fiscal pentru societăţi. Va fi disponibil tuturor agenţilor economici, adică vom putea verifica şi un partener, sau chiar pe noi înșine, deci asta ar fi unul dintre subiectele cele mai importante”, ne-a explicat specialistul în fiscalitate, Debreczeni László.

Potrivit acestuia, experții din domeniu se așteptau ca odată cu schimbarea Guvernului de anul trecut să apară și unele modificări fiscale, însă acestea au fost mult prea puține, sau chiar inexistente. Cu toate acestea, în 2020 sunt așteptate o serie de modificări despre care le va vorbi celor prezenți la conferință secretarul de stat György Attila.

„Al doilea subiect de interes, pentru că au lipsit modificările majore de legislaţie fiscală la schimbarea Guvernului de la social la liberal, au fost inexistente, vine un secretar de stat din cadrul Ministerului de Finanţe care ne va prezenta schimbările preconizate pentru 2020. Mai avem invitați speakeri, avocaţi, consultanţi fiscali, cadre universitare inclusiv din Budapesta – deci anul acesta conferinţa are o latură internaţională – vine unul dintre cei mai mari specialiști de drept fiscal din Europa de Est, Dániel Deák”, a mai spus Debreczeni László.

În privința situației fiscale actuale a României, specialistul, care în ultimii trei ani a reprezentat țara noastră la Conferința Internațională de Fiscalitate din Budapesta, spune că ar fi loc de mai bine.

„În fiecare an particip la Conferinţa Internaţională de Fiscalitate de la Budapesta, unde alte ţări europene îşi prezintă foarte pe scurt situaţia fiscală (…) Avem două module de prezentare, primul cu modificările din ultimul an, şi un al doilea cu digitalizarea. Este al treilea an în care Cipru vine cu o foaie albă, nu s-a făcut nicio modificare în legislaţia lor fiscală. La noi, anul trecut când am prezentat, am avut o rată a modificărilor de peste 1, au fost 14 modificări pe legislaţia fiscală, adică o modificare pe lună, cu precizarea că aceste modificări intră în vigoare imediat sau cu luna următoare. În alte ţări normale, modificările intră în vigoare începând cu anul următor, ca să se pregătească”, a mai explicat specialistul.

Tema conferinței din acest an este „Administrație fiscală performantă, întreprinderi profitabile”, iar obiectivul principal al întâlnirii este facilitarea schimbului de informaţii dintre profesioniştii din domeniul contabil/fiscal, ţinând cont de modificările recente aduse Codului fiscal şi celui de Procedură Fiscală.

Până în prezent și-au arătat intenșia de a participa peste 100 de participanți.