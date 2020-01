Directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Covasna, Kelemen Tibor a vorbit marți, într-o conferință de presă, despre problemele cu care instituția pe care o conduce s-a confruntat în ultimul an. Acesta spune că actualul ministru al Muncii, Violeta Alexandru vorbește în necunoștință de cauză când afirmă că angajații din sistem nu și-au făcut până acum treaba, și că de când a ajuns la conducerea Ministerului Muncii, „și-a denigrat structura”.

Kelemen Tibor a subliniat că agențiile județene din întreaga țară „au lucrat foarte bine” în ultimele luni, făcând referire la faptul că în luna noiembrie a anului trecut, premierul Ludovic Orban a revocat-o pe Gheorghița-Daniela Barbu din calitatea de membru al Consiliului de administrație și din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al ANOFM.

„Pe doamna ministru nu o cunosc, nu ne-a dat ocazia, și nu vreau să intru în polemică, dar vorbește despre copilul ei deși nu l-a văzut (…) De când a intrat pe porțile Ministerului și-a denigrat structura. Noi am fost foarte puternic atacați și din cauza faptului că nu am avut șef. A demis-o pe doamna secretar de stat, președintele Agenției Naționale, și ne-a lăsat fără șef. Noi, în perioada aceasta, indiferent că am avut sau nu șef am lucrat foarte bine și nu am avut probleme. Avem șeful de Cabinet, consilierul doamnei ministru, și cred că se vor modifica implicațiile. Am speranța că săptămâna viitoare, de luni până vineri, o să fiu împreună cu dânsul, suntem împreună pe un proiect și cu secretarul de stat din Ministerul Muncii, și vom încerca să prezentăm situația reală, nu doar dintr-o singură sursă. Dacă și-a numit omul în fruntea Agenției, sperăm că nu o să-și critice propriul coleg și că o să ni se spună unde am greșit și ce nu facem bine”, a spus directorul AJOFM Covasna.

Declarațiile vin în contextul în care zilele trecute ministrul Muncii a afirmat că a început procedura de reorganizare a ANOFM iar în cel mult o lună ar trebui să se vadă schimbările, aceasta spunând că „Agenția va înceta să se/ne păcălească că se ocupă de șomeri”.

„Noi, ANOFM, până acum am fost cei mai buni plătitori și am atras fonduri europene pe care nici Ministerul nu le-a atras. Aceste aspecte se regăsesc chiar pe site-ul Ministerului, din care rezultă că ei au avut 4 proiecte în comparație cu 11 care au fost ale Agenției Naționale. Ca valoare sunt enorm de mari deci credem că în momentul de față clarificarea ar fi foarte benefică. Discuțiile s-au purtat doar cu AJPIS-urile, cu noi doamna ministru nu și-a propus să aibă o întâlnire încă, dar am recepționat că în prima parte a lunii februarie vom fi chemați și cursați. Ne vor duce la firme private și ne vor învăța cum se face plasarea forței de muncă (…) Am învățat că nu pot să mușc mâna stăpânului pentru că ajung rău, sunt funcționar public și trebuie să-mi respect șeful”, a mai spus directorul AJOFM Covasna.

Într-o postare pe Facebook, ministrul Muncii a scris la sfârșitul săptămânii trecute că „este sfârşitul unei perioade atât de benefice financiar doar pentru unii, o perioadă în care liste de şomeri se plimbă de un angajator la altul, o perioadă de congrese, conferinţe, etc”, și a subliniat că atât la centru, dar şi în teritoriu, lucrurile se vor schimba radical, deoarece instituţia are nevoie să fie resetată.