Preoții Catedralei Ortodoxe din Sfântu Gheorghe vor pregăti pentru enoriași, cu ocazia Bobotezei, aproximativ 2.000 de litri de apă sfințită, care va fi îmbuteliată în sticle, iar alți aproape 400 de litri vor rămâne în butoaie pentru ca cei care doresc să poată lua în recipientele aduse de acasă, a precizat preotul paroh Teodor-Florian Mocanu.

Slujba de sfințire a apei va fi oficiată duminică de trei preoți titulari, în frunte cu părintele pensionar Corneliu Bujoreanu, după care enoriașilor le vor fi împărțite sticlele cu Agheasma Mare.

„Vom sfinți prima tranșă, cei 2.000 de litri, în ajunul Bobotezei. Vor fi îmbuteliați în sticle de plastic cu etichete, iar ceilalți 400 litri vor fi sfințiți în ziua de Bobotează, în data de 6 ianuarie (…) Îi așteptăm pe enoriași să primească cu mare dragoste apa sfințită, să o consume cu sfințenie și credința că Dumnezeu îi va tămădui de bolile trupești și de cele sufletești. Așa cum au făcut și de Crăciun, să-L primească pe Hristos și acum, în prag de Bobotează”, a spus preotul paroh Teodor-Florian Mocanu.

Nici în acest an crucea nu va fi aruncată în Olt

Potrivit acestuia, nici în acest an tradiția aruncării crucii în Olt nu va putea fi respectată, în lipsa unei platforme existând riscul de accidentare.

Parohul a precizat însă că în perioada următoare se vor face demersuri pentru amenajarea unui „podium” care ar facilita accesul credincioșilor, și unde să poată fi oficiată și slujba de Bobotează.

„Nu putem, din păcate, nici în acest an să aruncăm crucea în Olt. Neavând un spațiu special amenajat am risca foarte mult să se întâmple incidente neplăcute. Ar fi foarte bine dacă am putea pe viitor să amenajăm un spațiu, un podium, să putem face și slujba și să continuăm tradiția cu aruncatul crucii în apă. Cred că sunt vreo 15 ani de când s-a pierdut tradiția. Am avut discuții cu Primăria, dar nu oficiale. Vom face demersuri în sensul acesta, să vorbim și cu Consiliul Local, sau Consiliul Județean dacă e cazul”, a mai spus preotul paroh.

Conform obiceiului, în urmă cu câțiva ani, după ritualul de sfințire preoții ortodocși aruncau o cruce în Olt, pentru ca cei mai curajoși dintre credincioși să între în apele reci și să o aducă la mal.