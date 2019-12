Consiliul Județean Covasna a alocat 4 milioane de lei Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” din Sfântu Gheorghe, care astfel şi-a reechilibrat bugetul și și-a achitat toate datoriile către cei peste 900 de angajați, dar și către furnizorii de materiale sanitare şi medicamente.

Suma integrală a fost repartizată din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, anunță conducerea Consiliului Județean (CJ) Covasna, într-un comunicat de presă.

„Este deosebit de important să asigurăm funcționarea fără probleme a instituției, am plătit datoriile către furnizori și am asigurat voucherele de vacanță pentru personal (…) În vederea îmbunătățirii situației financiare a Spitalului Județean, în 2019 CJ Covasna a acordat de două ori asistență financiară de urgență în valoare de 1,5 de milioane lei, iar în decembrie a alocat suma de 500 mii lei pentru punerea în funcțiune a unor aparate medicale. Acum am reușit să alocăm 4 milioane de lei pentru stingerea plăților restante atât către furnizorii de materiale sanitare și de medicamente cât și față de personalul angajat. Cu acest pas am reușit să echilibrăm bugetul spitalului, îndeplinind angajamentele noastre”, a spus președintele Consiliului Județean Covasna, Tamás Sándor.

Acesta a mai precizat că Spitalul Județean de Urgență este în continuă dezvoltare, la ora actuală fiind derulate mai multe proiecte europene și naționale, prin intermediul cărora în perioada următoare va fi realizată extinderea și modernizarea UPU, construirea unui centru stroke și a unui spital TBC, dar și un heliport.

„Cu această sumă am plătit datoriile către furnizorii și angajații noştri, am reușit să stingem toate creanțele, așa că începem noul an fără niciun leu datorie. Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” are peste 900 de angajați, vom putea asigura și tichetele de vacanță pentru că până acum nu am avut sursele financiare necesare”, a explicat și managerul spitalului, András Nagy Róbert.

Peste 100.000 de consultații pe an la SJU Sfântu Gheorghe

Președintele CJ Covansa, Tamás Sándor, a subliniat că spitalele aflate în subordinea administrațiilor județene și locale se confruntă în mod constant cu dificultăți privind asigurarea bugetului necesar pentru buna funcționare din cauza finanțării centralizate și haotice a sistemului sanitar.

Spitalul Județean de Urgență Sfântu Gheorghe are anual peste 100.000 de consultații în cadrul policlinicii, peste 20 de mii de externări, și aproape 10 mii de cazuri de spitalizare de zi.

În 2019, pe lângă cheltuielile de funcționare, CJ Covasna a alocat din bugetul propriu 5,1 milioane de lei pentru cheltuieli de dezvoltare, iar 12,7 milioane de lei au fost asigurate tot pentru dezvoltarea serviciilor medicale, prin ministerul de resort.

Din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019 pentru unele unități administrativ-teritoriale din județul Covasna, a fost repartizată în total suma de 28,6 milioane de lei, iar CJ Covasna a beneficiat de 4 milioane de lei.