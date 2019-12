Pentru reducerea numărului accidentelor rutiere în perioada sărbătorilor, polițiștii covăsneni le recomandă șoferilor să se pregătească înainte de a pleca la drum și să se informeze despre starea părții carosabile și condițiile meteo.

Oamenii legii recomandă să adoptăm o conduită responsabilă și preventivă la volan pentru a nu fi implicați în accidente rutiere.

Potrivit acestora, călătoria ar trebui planificată din timp și efectuată într-o perioadă cât mai sigură. De asemenea, se recomandă folosirea rutelor alternative care pot fi mai puțin aglomerate decât arterele principale.

Despre condițiile de trafic rutier, evenimente rutiere și eventuale rute ocolitoare șoferii pot afla informații în timp real prin intermediul Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române.

„Înainte de a pleca la drum, informaţi-vă temeinic despre condiţiile meteo şi starea drumurilor și nu plecați dacă sunteți obosiți (…) Pe timp de ninsoare ori în alte condiții care reduc vizibilitatea pe drum conducătorii de autovehicule sunt obligați să folosească instalațiile de iluminare și semnalizare, cât şi cel de climatizare și dezaburire. Asigurați-vă că instalațiile de iluminare, semnalizare, climatizare și dezaburire sunt în stare bună de funcționare și verificați nivelul uleiului, combustibilului, antigelului și al lichidului de parbriz. Nu uitați faptul că albul zăpezii îngreunează vederea, iar oboseala se instalează mai repede”, transmit reprezentanții IPJ Covasna.

De asemenea, șoferilor li se recomandă să îndepărteze în întregime zăpada de pe autoturism, întrucât în timpul deplasării zăpada lăsată necurățată pe plafon poate aluneca și poate bloca vizibilitatea.

Șoferilor începători li se recomandă să evite pe cât posibil conducerea autovehiculelor pe timp de noapte sau pe distanțe mari.

Redăm mai jos câteva recomandări ale polițiștilor covăsneni pentru circulație în condiții de siguranță

Aveți grijă la viteza cu care circulați!

Respectați cu strictețe regimul legal de viteză și adapți-o în funcție de condițiile de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiții de siguranță.

Reiterăm faptul că atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață, zăpadă, etc. ori când vizibilitatea este sub 100 m în condiții de ceață, ploi torențiale, ninsori abundente, conducătorii de vehicule sunt obligați să circule cu o viteză care să nu depășească 30 km/h în localități și 50 km/h în afara localității

Viteza, în mod specific nerespectarea regimului de viteză legal pe sectorul de drum și neadaptarea vitezei la condiţiile de drum reprezintă una dintre principalele cauze generatoare de evenimente rutiere.

Adaptați-vă conduita în trafic la condițiile de drum!

Este interzisă conducerea autovehiculelor pe drmurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără ca acestea să fie dotate cu anvelope de iarnă.

În cazul în care partea carosabilă este alunecoasă, pentru a încetini este recomandat să folosiți frâna de motor.

În niciun caz nu bruscați comenzile și păstrați în mers o distanţă suficientă pentru a putea opri în condiţii de siguranţă. Ţineţi cont de faptul că atunci când este ceaţă şi ninsoare, distanţele sunt mai greu de apreciat

În condiţiile unui trafic aglomerat, precipitaţiile pot determina apariţia unor blocaje rutiere temporare. Păstraţi-vă calmul, nu uitaţi de politeţea rutieră şi nu blocaţi intersecţiile. De asemenea, nu vă angajaţi în depăşirea coloanelor de autovehicule.

În cazul rămânerii în pană, triunghiurile de presemnalizare trebuie așezate la o distanță mai mare de autovehicul în condiții de vizibilitate redusă.

Şi pietonilor le recomandăm să-şi sporească atenţia, să evite pe cât posibil folosirea părţii carosabile, mai ales după lăsarea întunericului şi în condiţii de vizibilitate redusă, să se asigure temeinic înaintea traversării drumurilor şi să procedeze la efectuarea acesteia numai după ce sunt siguri că o pot face în condiţii de siguranţă.

Totodată, în cazul în care își efectuează deplasarea pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă, pietonii sunt rugați să folosească mijloace de semnalizare luminoasă (lanternă etc.) sau să poarte o vestă reflectorizantă.

Vă recomandăm să evitați pe cat posibil deplasarea cu bicicleta în această perioadă și să folosiți mijloace alternative de deplasare, întrucât condițiile admosferice și de drum pot contribui la mărirea riscului de a fi implicați într-un eveniment rutier.

Nu conduceți vehicule dacă ați consumat alcool!

Dacă ați consumat alcool, nu conduceți vehicule! Nu uitați că legislația rutieră română are toleranță zero față de conducerea vehiculelor sub influența băuturilor alcoolice. Conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice vă pune viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic în pericol grav.

Reiterăm faptul că o conduită responsabilă și preventivă la volan poate salva viața dumneavoastră, a pasagerilor cu care vă efectuați deplasarea și a celorlalți participanți la trafic.