În perioada sărbătorilor poliţiştii vor desfăsura activități în vederea prevenirii și a combaterii faptelor de natură penală și contravențională pentru asigurarea unui climat de liniște și siguranță publică în județul Covasna.

Conduceți responsabil!

Dacă ați consumat, alcool mașina rămâne în parcare! Legislația rutieră are toleranță zero față de conducerea vehiculelor sub influența băuturilor alcoolice. Conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice vă pune viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic în pericol grav.

Respectați cu strictețe normele legale privind circulația vehiculelor pe drumurile publice și adaptați viteza la condițiile atmosferice și de drum pentru a putea efectua orice manevră în siguranță.

Înainte de a porni la drum informați-vă temeinic cu privire la condițiile atmosferice și de drum, planificați călătoria din timp și asigurați-vă că instalațiile de iluminare, semnalizare, climatizare și dezaburire sunt în stare bună de funcționare.

Nu uitați de politețea rutieră, păstrați-vă calmul în trafic.

Adoptați o conduită responsabilă și preventivă la volan, cu toții dorim să ajungem în siguranță la destinație!