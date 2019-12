Continuă înscrierile pentru cea de-a doua ediție a concursului de talente muzicale dedicat persoanelor cu dizabilități, lansat de Fundația United by Music în parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia din Sfântu Gheorghe. Un lanț local de magazine a donat o sumă generoasă, strânsă în urma unui concurs derulat în perioada 1-20 decembrie sub sloganul „Câștigă la noi săptămânal, în timp ce faci fapte bune!”.

Cea de a doua ediție a concursului de talente muzicale pentru persoane cu dizabilităţi va fi organziată anul viitor, la competiție putând participa persoane din toată țara, însă audițiile vor fi organizate în județele Covasna, Harghita, Mureș, Cluj și Brașov, au transmis organziatorii. Înscrierile se derulează până în data de 31 ianuarie, iar cei selectați în cadrul audițiilor vor participa în martie 2020 la finala concursului va fi organizată în sala de spectacole a Colegiului Székely Mikó din Sfântu Gheorghe.

„Selecția va fi realizată de către un juriu format din specialiști: profesori de muzică, muzicieni, cântăreți, etc. Toți participanții vor interpreta individual câte o piesă muzicală, fără restricții, la alegerea candidaților. Experiența ne arată că există interes pentru această competiție. Anul trecut s-au înscris 37 de candidați, dintre care 19 de persoane au ajuns în finală și 10 persoane au fost premiate. Cu patru persoane, care s-au clasat pe locurile I-III am participat la o excursie de o săptămână în Olanda, la evenimentul Benefit Week, organizat de către partenerul olandez. Aici, în fiecare seară vocaliștii talentați au cântat în fața a sute de persoane, la evenimente caritabile. Și în acest an premiul principal al concursului este o excursie de peste o săptămână în Olanda, unde câștigătorul o să aibă ocazia să cânte în fața publicului larg”, a transmis luni managerul de proiecte al Fundației United by Music România, Anna Orosz.

Cadou generos înainte de sărbători

5.890 lei este suma strânsă în cadrul concursului desfășurat în perioada 1-20 decembrie în lanțurile de magazine Amigo din județele Covasna și Harghita. Clienții care au cumpărat un anumit tip de produs s-au înscris automat la tombolă, sprijinind persoanele cu dizabilități, și fiind, la rândul lor, răsplătiți cu premii de către lanțul de magazine.

„Clienții au fost ghidați să se înscrie printr-un comentariu cu textul Susțin talentul persoanelor cu dizabilități!. Pe toată durata campaniei, lanțul de magazine a oferit 30% din profit, după vânzarea produselor Klass pentru Fundația United by Music și Fundația Creștină Diakonia din Sfântu Gheorghe. Acest concurs de talente din Transilvania îmbrățișează persoanele talentate, care au dizabilități, și le oferă o șansă de a-și construi o carieră. Să le susținem împreună!”, așa a sunat apelul pentru participare. În fiecare zi de vineri câștigătorii au fost anunțați pe baza comentariilor care s-au adunat la postarea de pe pagina de Facebook a concursului (…) Pe durata concursului, lanțul de magazine a oferit premii pentru participanți: 4 coșuri de cumpărături în valoare de 200 lei, 3 brazi Nordmann, 2 vouchere de câte 300 lei și un televizor LED HD de 80 cm. Promoția cu premii s-a dovedit a fi populară și în acest an, în total au participat 602 de persoane și s-a acumulat o sumă de 5.890 lei, drept donație”, a mai transmis managerul de proiecte al Fundației.

Potrivit acesteia, suma va fi folosită pentru organizarea concursului de talente muzicale pentru persoane cu dizabilități, însă donaţii pot fi făcute în continuare pentru susţinerea primei formaţii muzicale compuse integral din persoane cu dizabilităţi, premiate la concursul de talente de anul trecut.

Accesând linkul: http://united-by-music.ro/ro/donează.html și butonul Donează, oricine poate contribui cu 25, 50, 75 sau 100 de lei, lunar sau o singură dată. Ca semn de recunoștință, cei care donează și intră cu adresa de email în baza de date a Fundației, vor primi în mod regulat informații despre sumele cheltuite și vor fi invitați la evenimentele organizate.

„Misiunea noastră este de a oferi educație muzicală și posibilități de performanțe pentru persoane cu dizabilități, talentate în muzică. Organizăm în mod regulat workshopuri muzicale pentru muzicienii noștri cu dizabilități, unde cu ajutorul mentorilor lucrează la repertoriul muzical”, a mai transmis Anna Orosz.

Înscrierile se pot face până în data de 31 ianuarie 2020, iar dosarul de aplicare poate fi trimis atât prin e-mail, la adresa: [email protected], sau prin poștă la adresa: United by Music România, Sfântu Gheorghe, str. Lăcrămioarei, nr. 5, cod poștal 520085, jud. Covasna.

Regulamentul de concurs, formularul de înscriere și lista actelor necesare pot fi consultate pe site-ul Fundației: www.united-by-music.ro/ro/ (în partea de jos a paginii, la secțiunea Regulament concurs, Anexe descărcabile).

Cei interesați au la dispoziție și numărul de telefon 0741 177 575, unde pot afla informații suplimentare despre concurs.