Atunci când nu colindă şi nu le duc daruri copiilor din spitale sau familiilor nevoiaşe din judeţ, Jandarmii covăsneni îşi vizitează cunoştinţele mai vechi şi se asigură că au tot ce le trebuie de sărbători.

Pe „tanti Jeni”, cum o ştie toată lumea, o bătrânică de 79 de ani din Băcel, au cunoscut-o în vara anului trecut când viiturile au afectat mai multe locuinţe din judeţ, printre care şi pe a ei.

De atunci, şi-au făcut un obicei din a o vizita de câte ori se iveşte ocazia, fie şi numai pentru o vorbă bună. La fel au făcut şi zilele trecute când i-au trecut pragul casei să se asigure că are cele necesare pentru perioada rece.

“Și în preajma sărbătorilor din acest an am vrut să ne asigurăm că tanti Jeni are cele necesare pentru perioada rece. Este cunoştinţa noastră de la inundaţiile din 2018, a fost salvată de jandarmi pe timpul viiturii din zona Băcel-Lunca Mărcuşului, şi ne-am făcut un obicei să trecem pe la dânsa să o ajutăm cu alimente, apă, să îi tăiem lemnele, dar poate cel mai important sprijin pentru aceasta este faptul că are cu cine să mai schimbe o vorbă. Doamna a fost bucuroasă de vizita noastră şi aşteaptă să o vizităm din nou”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Covasna.

În ultimele săptămâni, jandarmii covăsneni s-au transformat în ajutoarele lui Moş Nicolae şi ale lui Moş Crăciun, după caz, şi le-u dus pachete cu dulciuri, fructe, jucării și cărți de colorat copiilor internaţi la Secţia de Pediatrie a Spitalului Municipal Târgu Secuiesc, dar şi câtorva familii defavorizate din judeţ.

Foto: IJJ Covasna