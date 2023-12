Începe o săptămână de foc în mega dosarul achizițiilor de vaccinuri. Procurorii DNA vor decide când îi vor audia pe Vlad Voiculescu, Ioana Mihăilă, dar și Florin Cîțu. Cei trei sunt vizați de DNA după ce și fostul premier și-a pierdut imunitatea. Sunt însă controverse uriașe în jurul dosarului pentru că nu toți cei implicați în negocierea achizițiilor de vaccinuri sunt anchetați. Între timp, premierul Marcel Ciolacu intervine și cere extinderea anchetei.

La DNA vor ajunge foștii miniștri ai Sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, dar și fostul premier Florin Cîțu. Cei trei sunt anchetați în dosarul achizițiilor de vaccinuri din pandemie după ce au rămas fără imunitate parlamentară. Sunt acuzați că au semnat pentru cumpărarea unui număr mult prea mare de seruri, care ar fi ajuns pentru 20 de ani de imunizare a populației.

În perioada pandemiei, decidenții au implicat inclusiv vedetele în campania pentru vaccinare. Mai mulți influenceri s-au filmat în timp ce se vaccinau sau au înregistrat mesaje prin care îi încurajau pe români să se imunizeze.

Acum, apar tot mai multe cazuri de persoane care au dezvoltat diverse afecțiuni după imunizare.

Premierul Marcel Ciolacu cere extinderea anchetei și verificarea numărului de morți raportate în pandemie.

„Mi-aş dori întâi şi întâi să aflăm adevărul, tot ce s-a întâmplat în pandemie. (…) Nu cred că dosarul cu vaccinurile este cel mai important. Noi am fost pe primul loc în lume, în timpul pandemiei, la mortalitate excesivă. Cu alte cuvinte, am închis spitalele, şi bunicii şi părinţii noştri şi familiile noastre au murit cu zile, pentru că nu am găsit sistemul şi nu am luat deciziile corecte ca românii să aibă acces la actul medical. Acolo este cea mai mare problemă a celor care au guvernat pe timpul pandemiei. Nu vaccinurile, nu banii. Vieţile omeneşti”, a spus Marcel Ciolacu.

Opoziția acuză însă că dosarul este unul politic, menit să desființeze USR și să aducă mai multe voturi pentru Partidul Social-Democrat. Și Florin Cîțu a confirmat că are semne de întrebare pentru că fostul premier Ludovic Orban a fost ocolit de procurorii DNA, deși a participat la negocierea achizițiilor de vaccinuri.

