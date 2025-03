Președintele interimar Ilie Bolojan a prezentat, duminică seara, principalele concluzii în urma participării la Summit-ul european de la Londra, din ziua de 2 martie. La eveniment au participat 17 lideri politici, inclusiv Volodimir Zelenski.

„In aceasta intalnire, in afara schimbruilor de opinii si de puncte de vedre, s-au convenit cateva aspecte. In primul rand, pana la incheierea focului, deci la realizarea unui armistitiu, mentinerea sprijinului militar si financiar pentru Ucraina.

In al doilea rand, pregatirea tarilor europene pentru ca acestea sa-si asume o povara mai mare pentru pacea in Europa. In acest sens, se va avea in vedere cresterea bugetelor pentru aparare din perioada urmatoare.

De asemenea, s-a convenit ca garantiile de securitate care pot fi acordate Ucrainei nu pot fi asigurate fara un sprijin din partea SUA. Aceste garantii de securitate nu sunt doar pentru Ucraina ci, practic, sunt pentru tot Flancul Estic, de la Baltica pana la Marea Neagra.

In acest sens, in continuarea parteneriatului transatlantic, se va lucra la un plan comun in asa fel incat garantiile de securitate sa fie asigurate atat cu o implicare mare a tarilor europene, dar si bazandu-se pe un sprijin pe care SUA l-ar putea sigura.

De asemenea, pentru incheierea unui armistitiu si a unei incetari a focului cat mai repede, o reluare a dialogului intre Ucraina si SUA ar contribui la inchiderea cat mai rapida a conflictului si la incetarea focului.

Tarile prezente au convenit ca in etapa urmatoare sa aiba consultari si pana la sfarsitul saptamanii viitoare sa fie adoptate decizii in acest sens. Va multumesc!”, a declarat Bolojan intr-o declaratie de presa sustinuta la finalul evenimentului de la Londra.