Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea lui Emeric Ienei, legendarul antrenor care a condus Steaua la câștigarea Cupei Campionilor Europeni.

„De Emerich Ienei se leagă multe dintre momentele memorabile ale fotbalului românesc din ultima jumătate de secol. Noaptea în care, sub bagheta lui, Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni este un moment pe care microbiștii, indiferent cu ce echipă țin, nu îl pot uita o viață întreagă”, a scris premierul pe Facebook.

Bolojan a spus că orădenii și-l vor aminti mereu pe Ienei ca pe un om modest și cald, care își petrecea timpul printre oameni, „mereu cu un zâmbet în colțul gurii”.

„Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească”, a adăugat șeful Executivului.

Emeric Ienei a murit miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani, în locuința sa din Oradea, în urma unei comoții cerebrale. Steaua București a transmis, la rândul său, un mesaj emoționant: „A fost omul care a făcut ca Steaua să strălucească deasupra întregii Europe, a întregii lumi.”