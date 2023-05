Luna in sensibilul Rac il incurajeaza pe increzatorul Jupiter, dand un ton optimist intregii zile. Cand dinamicul Soare face sextil cu energicul Marte, vom avea o multime de energie si de concentrare pentru a ne urmari obiectivele. Luna se coordoneaza apoi atat cu Saturn cel practic, cat si cu Mercur cel atent, ajutandu-ne sa intelegem detaliile subtile ale imprejurimilor noastre.

Horoscop zilei BERBEC

Astazi este o zi terifica in care vei vedea ca lucrurile merg foarte lin si usor. Ai o abordare de inima usoara care te va ajuta sa iti faci treburile bine si la timp. Asigura-te ca esti pe terem stabil inainte de a face urmatorul pas inainte. Tu ai abilitatea de a atinge varful multor munti, deci nu pierde timpul. Pune-ti cizmele si incepe sa urci.

Horoscopul zilei TAUR

Exista un ton serios al zilei pentru tine, deci ia asta in considerare atunci cand ai chef sa faci glume unor prieteni. Mentine lucrurile in contact cu realitatea. Tine aproape de casa si ai grija de sarcinile servile. Ia plante pentru casa, fa activitati domestice necesare dar care sa iti aduca si placere. Tu ai o natura disciplinata care te va ajuta sa faci tot ce ti-ai propus.

Horoscopul zilei RAC

S-ar putea sa ii surprinzi pe cei din jurul tau in urmatoarele zile. Esti o persoana responsabila si altii se pot baza pe tine. Dar ca oricine altcineva, esti sensibil si la dorintele tale. Ar trebui sa te astepti ca dorintele sa iti fie asa de puternice azi incat sa fie irezistibile. Daca este vorba de o experienta pozitiva, posibil sa iti dea peste cap orice alta planificare a vietii personale de acum. Bucura-te si traieste clipa.

Horoscopul zilei LEU

S-ar putea sa ai de analizat anumite decizii ce iti par mai dificile azi. poate ca ai simtit un fel de nevoie urgenta pentru stabilitate in viata ta personala. Ce este de fapt in spatele a ceea ce simti ? Poate ca iti este doar frica de dorintele tale. Poate ca pui tot ce inseamna un nou inceput sub semnul intrebarii. Astazi poti primi raspunsuri clare la aceste intrebari. Ramai conectat.

Horoscopul zilei FECIOARA

Iti place sa ajuti lumea sa evolueze ? S-ar putea sa fie bine sa iti pui aceasta intrebare delicata azi. chiar daca esti de regula o persoana de actiune ce stie cum sa reactioneze la situatii, ar trebui sa fii atent sa nu fii prea impulsiv. Tu ai un rol specific de jucat in aceasta viata. Nu te lasa tras de pe linia dreapta si buna din cauza unor circumstante emotionale.

Horoscopul zilei BALANTA

S-ar parea ca azi ai tendinta de a fi supraprotector cu oamenii apropiati tie, in special cu copiii. Uneori te simti ca si cum traiesti intr-o lume periculoasa in care oamenilor nu le pasa sa isi asume raspunderea unii fata de altii. Dar oamenii pe care incerci sa ii protejezi sunt, probabil, mult mai bine pregatiti si adaptati la viata decat crezi. S-ar putea chiar sa isi spuna asta, chiar daca tu crezi ca suportul tau este indispensabil.

Horoscopul zilei SCORPION

S-ar parea ca deseori ai nevoie de aprobarea altor oameni sau a societatii ca sa te simti bine despre tine insuti. Dar personalitatea ta originala si modul de a gandi este greu de acceptat de altii mereu. S-ar putea sa ai nevoie sa iti faci ideile mai putin nebunesti si un pic mai cu picioarele pe pamant si practice. Asta sa iti fie scopul pentru urmatoarele zile, daca nu vrei sa te simti lasat pe dinafara.

Horoscopul zilei SAGETATOR

Evenimentele zilei de azi depind de abilitatea ta de a chestiona lucrurile. In general, esti bun la analizarea situatiilor atunci cand treburile nu merg bine in relatiile tale. Acum, cineva din familie poate avea o dificultate in a fi responsabil. Depinde de acea persoana sa raspunda si sa aiba grija de consecinte, dar tu esti cel ce ai putea intelege mesajul pe care persoana il transmite altora prin comportamentul sau. Tu alegi ce rol vrei sa joci in aceasta situatie.

Horoscopul zilei CAPRICORN

Oamenii sunt mult mai asemanatori decat credem, in special in zile ca azi care inseamna cam acelasi lucru pentru toata lumea. In lume au avut loc unele schimbari incredibile, in sistemele economice si sociale. Acum este timpul sa te gandesti la ce vor aduce urmatorii tai ani. Tu ai idei clare ? Rosteste-le, vizualizeaza-le, deseneaza-le, creeaza-le.

Horoscopul zilei VARSATOR

Tu esti de regula bun la a aduce oamenii laolalta. Cea mai mare putere a ta sta in faptul ca dai identitate oamenilor care si-o cauta. De fapt, esti asa de constient de diferentele dintre oameni incat faci fata cu brio schimbarilor ce duc la evolutia acestora. Astazi e foarte posibil sa te confrunti cu aspecte ce iti definesc viitorul si schimbarile sale. Pozitia pe care o adopti te ajuta sa accepti lucrurile, chiar daca implica si alti oameni si evolutia lor, si sa mergi mai departe linistit.

Horoscopul zilei PESTI

Incearca sa nu fii extravagant astazi. Iti este mult mai bine sa fii mai ponderat si la un nivel mai jos. Focuseaza-te pe tine si pe ce ai de facut. Nu pierde timpul incercand sa atragi atentia altora. Lasa-i sa se descurce singuri in timp ce te concentrezi pe treburile si obiectivele tale. Abordeaza-ti toate proiectele cu gust. Vei vedea ca poti fi foarte productiv cat timp ramai focusat si calm.